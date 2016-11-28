Президиум Российского союза автостраховщиков (РСА) утвердил очередную актуализацию справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ в ОСАГО.

Актуализированные справочники начнут применяться с сегодняшнего дня. Об этом сообщил президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), Российского союза автостраховщиков (РСА) и Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс.

- За полгода, прошедшие с предыдущей актуализации, средняя стоимость запасных частей снизилась примерно на 2 процента. Снижение объясняется изменением курса валюты - доллар упал на 7 процентов. Например, в конце мая курс американской валюты достигал 67 рублей, а в октябре - 62 рублей.

Еще один фактор - появление на рынке неоригинальных запасных частей для устаревающих моделей технических средств, и естественно, что стоимость этих запасных частей ниже, - пояснил Игорь Юргенс.

По данным пресс-службы Всероссийского союза страховщиков, Российского союза автостраховщиков и Национального союза страховщиков ответственности, показатели стоимости ремонта в ОСАГО вычислены после анализа актуализированных стоимостей наиболее часто повреждаемых деталей по наиболее популярным маркам автомобилей в разрезе экономических регионов страны. Всего было проверено более 7 тыс. позиций. Рост стоимости был отмечен по 1,8 тыс. позиций. В этой группе повышение стоимости произошло в среднем на 25%. Снижение стоимости зафиксировано по 2,8 тыс. позиций.



Для справки

Расчет стоимости восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства в рамках ОСАГО по справочникам средней стоимости производится с 1 декабря 2014 года. Справочники включают в себя информацию о средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часа работ в разрезе 13 экономических районов и подготовлены в соответствии с Единой методикой определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного средства, утвержденной Банком России.

Применение единой методики является обязательным для страховщиков или их представителей, экспертов-техников, экспертных организаций при проведении независимой технической экспертизы транспортных средств и судебных экспертов при проведении судебной экспертизы транспортных средств.



Переход на натуральное возмещение вреда направлен против мошенников



Правила автострахования с нового года должны измениться. В декабре Госдума России планирует рассмотреть три страховых законопроекта, которые коснутся абсолютно каждого автовладельца. Важнейший из них - о внесении поправок в закон об ОСАГО.



Подробнее об этой проблеме рассказал президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс на международной конференции «Барьер-2016. Борьба со страховым мошенничеством - профилактика, защита, расследование». Этот форум состоялся в Москве.

Суть предлагаемых изменений: поправки в закон об ОСАГО направлены на натуральное возмещение причиненного вреда в полном объеме. То есть если автомобиль пострадал в ДТП, то страховые компании будут выплачивать страховую сумму не владельцу застрахованного авто, а напрямую станции техобслуживания (СТО). Хозяин получит уже отремонтированное транспортное средство без доплаты в части износа заменяемых деталей, узлов и агрегатов. При этом страховая компания будет возмещать СТО стоимость ремонта скрытых повреждений, даже если это выходит за лимит по «европротоколу» в 50 тыс. рублей. А если автомобиль «младше» двух лет, то страховщик по требованию потерпевшего обязан организовать его ремонт у официального дилера.

Но Игорь Юргенс подчеркнул, что у каждого страховщика должна быть возможность выбора формы страхового возмещения - денежной или натуральной. Также владелец застрахованного авто должен иметь право выбирать и станцию техобслуживания, которой он доверит «лечение» своего железного коня. Главное, чтобы у этой СТО со страховой компанией был заключен соответствующий договор.

Разработчики законопроекта считают, что приоритет возмещения вреда в натуральной форме является эффективной мерой по противодействию страховому мошенничеству. А по статистике ОСАГО - самый массовый вида страхования и лидер по случаям мошенничества.

- Введение натурального возмещения ущерба проблемы с мошенничеством так называемых автоюристов не решит. Оно породит только новые угрозы и новые виды мошенничества, - высказал свое мнение генеральный директор СК «Росгосстрах» Дмитрий Маркаров. - Нам противостоят очень серьезные силы, и они не собираются никому отдавать эту золотую жилу. Речь идет об очень больших суммах. Только в 2015 году автоюристы-мошенники «унесли» в свои карманы примерно 10 миллиардов рублей. В этом году ущерб будет в разы больше.

Такие убытки возмещать не под силу ни одной страховой компании, и им остается одно - оптимизироваться, то есть страховые компании вынуждены закрывать свои представительства в регионах.

Ситуация, сложившаяся на страховом рынке, приведет к логическому результату - выходу страховщиков из ОСАГО. Этот процесс уже начался. Я в этом плане вижу только один большой позитивный момент. Сейчас получается, что мошенникам из своих средств платят страховщики. А когда эту «ренту» автоюристам начнут выплачивать из госбюджета, вот тут государство будет вынуждено принимать меры, чтобы поставить реальный барьер мошенникам. Меры такие: а) будут изменены тарифы, чтобы страховки сделать более доступными, б) будут приняты законы, которые ограничат деятельность автоюристов.