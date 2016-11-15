Все чаще в Росреестр Татарстана граждане стали обращаться с вопросом: «Как отказаться от объекта недвижимости?» Это касается, например, земельных участков, налог на которые в этом году заметно вырос.

Как пояснила начальник отдела регистрации прав физических лиц Управления Росреестра по Республике Татарстан Эндже Мухаметгалиева, действительно, законодательством предусмотрена возможность отказа от права на земельный участок. Такая процедура прописана в Земельном кодексе Российской Федерации и Федеральном законе «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Чтобы отказаться от права собственности на земельный участок, необходимо обратиться с соответствующим заявлением в Управление Росреестра по Республике Татарстан. Если право заявителя не было зарегистрировано в Едином государственном реестре прав, то необходимо приложить документ, устанавливающий или удостоверяющий право на земельный участок или земельную долю.

После рассмотрения такого заявления регистратором принимается решение о государственной регистрации прекращения права. Именно с этого дня право собственности заявителя на земельный участок считается прекращенным, а земля переходит к государству.

Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрен и отказ от права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком. В этом случае заявление об отказе подается не в Управление Росреестра по Республике Татарстан, а в исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления по месту нахождения земельного участка, которые и примут решение о прекращении права.

Стоит также отметить, что вышеуказанный порядок отказа от права на земельный участок сохранится и после введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости», то есть после 1 января 2017 года. Так что есть время подумать и не принимать скоропалительных решений.



Кстати

Татарстан вошел в число 28 пилотных регионов, где с 2016 года налог на имущество рассчитывается не по инвентаризационной, как это было ранее, а по кадастровой стоимости объекта недвижимости.