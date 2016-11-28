Проект на «деловом понедельнике» презентовал начальник управления культуры Казани Азат Абзалов. Градоначальник, выслушав доклад о многообещающей творческой программе, шутливо резюмировал: «Настолько интересно, что захотелось быстрее на пенсию».

До последнего времени всего лишь 1% жителей Казани старшего поколения был охвачен творческой и общественной деятельностью. Остальные 99% предпочитали в свободное от работы время либо трудиться на дачных участках, либо сидеть дома, убивая время на лавочках. 

Но многие из них хотели бы заниматься чем-то интересным, увлекательным, а самое главное, общаться со своими одногодками. С детьми и внуками не больно-то поговоришь о политике или огородных делах. У них свое мнение. Да и некогда им.

Проблема культурного досуга и стала главной причиной создания проекта «Творчество третьего возраста - жизнелюб». Его цель - вовлечение в творчество и занятия физкультурой казанцев пенсионного возраста. Разработчики проекта обещают создать клубную сеть по всему городу. Принцип «Жизнелюба» - бесплатные занятия в шаговой доступности. 

По словам Азата Абзалова, в Казани уже сформировано 9 базовых точек. Это дома и дворцы культуры, а также библиотеки. Основные направления проекта: группы здорового образа жизни, танцы, вокал, хоровое пение, театральные кружки, садоводство, домоводство, фотокружки и мобильный ликбез. 

Летом планируется переносить занятия в парки и скверы, организовывать там танцевальные вечера и группы ЗОЖ. На свежем воздухе хорошо проводить практические занятия по дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе и йоге. 

Авторы проекта предполагают, что особым спросом будут пользоваться фотокружки, на которых пенсионеров обучат практическим навыкам обращения с фотоаппаратами, обработке фотографий, и группы мобильного ликбеза, где слушатели будут познавать навыки использования смартфонов и различных гаджетов. Важно, что занятия по всем направлениям будут бесплатными.
Корреспондент «Казанских ведомостей» позвонила в несколько ДК Казани, которые заявлены участниками проекта, чтобы записаться в группы или кружки. Судя по тому, как по телефону меня перенаправляли от одного специалиста к другому, некоторые дома культуры пока еще не готовы принять «Жизнелюб». 

В ДК «Юность» художественный руководитель Ильнур Кабиров бодро сообщил, что первые танцевальные занятия у них начались досрочно.

- В основном пенсионерам хочется танцевать и общаться друг с другом, - сказал Ильнур Кабиров. - Да и организовать эту группу проще. В нашем ДК работа с пенсионерами поставлена хорошо. Поэтому, как только в СМИ прошла информация о «Жизнелюбе», наши активистки вместе с подругами пришли записываться. Расписание остальных занятий пока разрабатывается, но, думаю, много времени это не займет.

В ДК Саид-Галеева еще до создания этого проекта отлично поставили работу с дербышкинцами старшего поколения. Здесь несколько десятилетий активно действуют любительские объединения и клубы по интересам. Это клуб «Ветеран», ВИА «Соратники», клуб «Долголетие и здоровье» и другие. 

Управление культуры Казани, внедряя проект «Жизнелюб», поставило перед собой амбициозную цель - от 1% перейти к вовлечению в творческую жизнь четверти всех пенсионеров Казани. Желающим записаться в группы по интересам нужно обратиться в районные дома и дворцы культуры или по телефону 236-42-93. 