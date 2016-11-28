Сегодня, 1 декабря, в столице Татарстана стартует новый социальный проект. По поручению мэра Казани Ильсура Метшина на базе домов культуры, культурных центров, библиотек города создается сеть клубов по интересам под общим названием «Жизнелюб».



Проект на «деловом понедельнике» презентовал начальник управления культуры Казани Азат Абзалов. Градоначальник, выслушав доклад о многообещающей творческой программе, шутливо резюмировал: «Настолько интересно, что захотелось быстрее на пенсию».

До последнего времени всего лишь 1% жителей Казани старшего поколения был охвачен творческой и общественной деятельностью. Остальные 99% предпочитали в свободное от работы время либо трудиться на дачных участках, либо сидеть дома, убивая время на лавочках.

Но многие из них хотели бы заниматься чем-то интересным, увлекательным, а самое главное, общаться со своими одногодками. С детьми и внуками не больно-то поговоришь о политике или огородных делах. У них свое мнение. Да и некогда им.

Проблема культурного досуга и стала главной причиной создания проекта «Творчество третьего возраста - жизнелюб». Его цель - вовлечение в творчество и занятия физкультурой казанцев пенсионного возраста. Разработчики проекта обещают создать клубную сеть по всему городу. Принцип «Жизнелюба» - бесплатные занятия в шаговой доступности.

По словам Азата Абзалова, в Казани уже сформировано 9 базовых точек. Это дома и дворцы культуры, а также библиотеки. Основные направления проекта: группы здорового образа жизни, танцы, вокал, хоровое пение, театральные кружки, садоводство, домоводство, фотокружки и мобильный ликбез.

Летом планируется переносить занятия в парки и скверы, организовывать там танцевальные вечера и группы ЗОЖ. На свежем воздухе хорошо проводить практические занятия по дыхательной гимнастике, скандинавской ходьбе и йоге.

Авторы проекта предполагают, что особым спросом будут пользоваться фотокружки, на которых пенсионеров обучат практическим навыкам обращения с фотоаппаратами, обработке фотографий, и группы мобильного ликбеза, где слушатели будут познавать навыки использования смартфонов и различных гаджетов. Важно, что занятия по всем направлениям будут бесплатными.

Корреспондент «Казанских ведомостей» позвонила в несколько ДК Казани, которые заявлены участниками проекта, чтобы записаться в группы или кружки. Судя по тому, как по телефону меня перенаправляли от одного специалиста к другому, некоторые дома культуры пока еще не готовы принять «Жизнелюб».

В ДК «Юность» художественный руководитель Ильнур Кабиров бодро сообщил, что первые танцевальные занятия у них начались досрочно.

- В основном пенсионерам хочется танцевать и общаться друг с другом, - сказал Ильнур Кабиров. - Да и организовать эту группу проще. В нашем ДК работа с пенсионерами поставлена хорошо. Поэтому, как только в СМИ прошла информация о «Жизнелюбе», наши активистки вместе с подругами пришли записываться. Расписание остальных занятий пока разрабатывается, но, думаю, много времени это не займет.

В ДК Саид-Галеева еще до создания этого проекта отлично поставили работу с дербышкинцами старшего поколения. Здесь несколько десятилетий активно действуют любительские объединения и клубы по интересам. Это клуб «Ветеран», ВИА «Соратники», клуб «Долголетие и здоровье» и другие.

Управление культуры Казани, внедряя проект «Жизнелюб», поставило перед собой амбициозную цель - от 1% перейти к вовлечению в творческую жизнь четверти всех пенсионеров Казани. Желающим записаться в группы по интересам нужно обратиться в районные дома и дворцы культуры или по телефону 236-42-93.