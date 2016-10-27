Как в современном цифровом мире выжить печатным СМИ, на которых не заработаешь больших денег? Об этом наша беседа с учредителем и главным редактором Издательского дома «Ярмарка» Владимиром Кожевниковым.

Сделать газету нужной



- Владимир Филиппович, как вы - спортсмен, боксер - пришли в журналистику и издательское дело?

- На отделение журналистики я поступил после службы в армии и учебы на рабфаке. Когда трудился в районной газете, мне многое не нравилось в работе редакции, и я решил организовать свою газету.

Это были годы, когда законом запрещалось частным предпринимателям открывать свои издания. Поэтому чем только не приходилось заниматься, чтобы просто прокормить семью. Работали на выживаемость. Но когда появилась возможность открыть газету, я сделал это. Произошло это в 1997 году. Мы стали издавать газету деловой информации «Ярмарка». Это был новый формат: там размещались, и бесплатные частные объявления, и реклама, и советы специалистов по бизнесу, и консультации Пенсионного фонда, другие необходимые материалы. Мы печатаем только хорошие новости: о достижениях, открытии новых производств, изобретениях и полезном опыте. А через 10 лет начали издавать рекламную газету «Кошелек».

Но мы не всеядные. Один из моих принципов: если хочешь загубить дело, постарайся угодить всем. Поэтому на страницах наших газет нет политики, жареных фактов и скандалов, которыми живет желтая пресса. Надо делать газету нужной - это еще один мой принцип. Надо всегда помнить, что мы выпускаем газету не для себя, а для читателей.

Уметь видеть невидимую прибыль

- Как издательский дом должен выстраивать свою политику, чтобы оставаться на плаву?

- Основная наша деятельность - выпуск газет. Кроме этого, мы и книги выпускаем, которые являются некоммерческими изданиями, их можно назвать общественным социальным проектом. Например, вот книга о богатейшей 300-летней истории села Кутема Черемшанского района Татарстана. Ее автор - местный житель Александр Семайкин. Он много лет собирал материалы и фотографии о своем родном селе: работал в архивах, записывал воспоминания односельчан. К 310-летию Кутемы он решил издать книгу. Это замечательный пример для всех.

- А как сами жители села восприняли книгу?

- Они были в восторге! Мы получали слова благодарности из других регионов России, Прибалтики, Казахстана, где живут выходцы из Кутемы. У нас, в Лениногорске, мой хороший товарищ узнал, что его соседка родом из Кутемы, и подарил ей книгу. Она увидела там фотографию своей мамы и расплакалась от нахлынувших чувств.

Конечно, на таких книгах больших денег заработать нельзя. Мой сын Игорь, коммерческий директор нашего издательского дома, нередко говорит: «Папа, у тебя опять убыточный проект! Я не вижу прибыли». Отвечаю ему: «Ты не видишь невидимую прибыль, она важнее - это наша работа на будущее». Я считаю, очень важно, чтобы человек знал историю своей семьи, своего села, своего города. Если он не знает своего прошлого, то у него нет будущего.

Каждая наша книга рождается с любовью. Сейчас планируем издавать серию книг о людях Татарстана. К нам обратились уже десятки желающих издать книгу о своей семье, они готовы платить за ее издание.

Сам я тоже начал работать над книгой о своем роде. Оказалось, поиск и анализ информации для составления родословной - очень непростой, трудоемкий процесс, который требует времени, внимания, терпения. Пока мы со специалистами дошли до 1738 года. Интереснейшая работа продолжается.

- Одна из книг вашего издательства - «Лениногорск. Приглашение к сотрудничеству» - стала лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива» Алексея Кудрина в номинации «Наш общий дом - Россия»…

- Мы гордимся этой наградой. Нам очень хотелось познакомить всех с нашим городом, его жителями, показать инвестиционную привлекательность Лениногорска. 300 страниц текста на мелованной бумаге, более 1,5 тысячи качественных фотографий, много полезной справочной информации для людей, ищущих деловых партнеров для развития бизнеса… Для воплощения такого грандиозного общественного проекта ИД «Ярмарка» объединил под своим началом десятки экономически активных предприятий малого, среднего и крупного бизнеса, организации района и неравнодушных горожан.

Получился небанальный справочник или буклет. Лениногорцы с удовольствием и гордостью дарят эту книгу своим друзьям, знакомым из других городов и стран. Я знаю, много экземпляров книги «разъехалось» по более 30 странам мира.

Хотелось бы, чтобы каждый район Татарстана выпустил такую книгу.

Бизнес - это тоже спорт

- Уже давно идет дискуссия, умрут ли печатные книги, СМИ и займут ли их место электронные книги, газеты и журналы…

- Бумажные издания будут жить, в этом сомнений нет. Пока мало кто осознал в нашем обществе, что интернет, блогеры - это нередко источник непроверенной информации. Доверия к газете, печатному слову больше.

Вот недавно моя сотрудница побывала в Японии. В Токио ее людским потоком случайно занесло в какое-то здание. Ей стало интересно, куда же направляются толпы японцев. На первом этаже она увидела множество стендов, где продаются тысячи газет, журналов, других периодических изданий. А остальные шесть этажей занимал книжный магазин, и тысячи посетителей рассматривали, выбирали и покупали книги. Она была в шоке! Япония - одна из самых передовых стран по развитию IT-технологий, и для нас, российских печатников, очень приятно, что там так популярны бумажные книги, газеты.

- А вы сами читаете «живые» книги?

- Читаю только «живые» книги. У меня дома большая библиотека, целую комнату под книги выделил. Считаю, чтение необходимо пропагандировать. У меня два небольших книжных магазина в Лениногорске. Они совершенно не прибыльные, работаем по нулям. Но надеюсь, ситуация будет меняться к лучшему.

Еще мы в своем офисе организовали открытую библиотеку - просто поставили четыре больших шкафа в коридоре. Каждый желающий может принести сюда книги, взять что-то почитать. И я сам привез в эту импровизированную библиотеку более 500 книг из своей библиотеки. Сейчас там более 1000 книг.

- Владимир Филиппович, вы серьезно занимались спортом, в том числе и боксом. Чему вас научил бокс?

- Бокс научил меня быть настойчивым в достижении цели. Если я что-то задумал, обязательно сделаю, как бы тяжело ни было. В принципе бизнес - это тоже спорт. У меня налаженный бизнес, все идет нормально, через несколько дней исполнится 60 лет, казалось бы, можно уже успокоиться… Но спортивный характер - это на всю жизнь. Благодаря спортивной закалке я работаю по 15 часов в сутки. Потому что работа у меня любимая. Спорт же помогает чувствовать себя уверенным в жизни. А уверенность помогает принимать верные решения в самых сложных ситуациях.