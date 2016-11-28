Ноябрь для жилищных организаций Казани выдался непростым. Мокрый снег, ледяной дождь, перепады температуры - все эти климатические изменения спровоцировали раннее появление сосулек и наледи на крышах городских многоквартирных домов.

Однако казанцам надо знать, что в обязанности подрядных организаций входит очистка только тех участков кровли и территории двора, которые являются общедомовым имуществом того или иного дома. А также помнить, что при очистке кровель зона ответственности разграничивается на поверхность кровли дома и самовольно возведенные жильцами козырьки над балконами.

По проекту застройки ряда домов (основная часть - это хрущевки и сталинки) на балконах крайних верхних этажей не были предусмотрены защитные козырьки. Жители со временем для своего удобства стали возводить их и остеклять балконы самостоятельно. Однако такие работы должны выполняться при изготовлении соответствующего проекта и согласовываться с органом местного самоуправления и управляющей компанией. Самовольные конструкции подлежат демонтажу. Об этом также гласят правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда. Незаконно установленные козырьки будут очищаться эксплуатирующими организациями только после прохождения процедуры надлежащего согласования.

Владельцам таких конструкций стоит напомнить о том, что вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим его. Такие последствия могут наступить в случае падения снега и наледи с самовольно возведенной конструкции либо падения каких-либо элементов конструкции при эксплуатации балкона.

ООО «УК ЖКХ Московского района» настоятельно рекомендует жителям верхних этажей, на которых своими силами установлены и остеклены балконы, своевременно производить очистку от скопившегося снега и образовавшейся наледи, а также узаконить постройку. Жители могут обратиться в обслуживающую организацию для оказания услуги по очистке своих козырьков на платной основе.