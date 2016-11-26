Парламентарии отмечают, что в России до сих пор не принят федеральный закон, регулирующий способ защиты животных, а также усиливающий ответственность за жестокое обращение с ними. Правовая неопределенность порождает насилие, а большинство живодеров остаются безнаказанными.

"Животный мир требует охраны и защиты. К сожалению, в последнее время увеличилось количество случаев жестокого отношения к животным. В связи с чем предлагается учредить должность уполномоченного по защите животных в Российской Федерации, который будет отстаивать права владельцев животных, разрабатывать и направлять предложения по устранению пробелов в законодательстве Российской Федерации в сфере их защиты и безопасного проживания", — говорится в пояснительной записке.

По мнению депутатов, появление в нашей стране уполномоченного по защите животных позволит не только защитить представителей животного мира не только проживающих рядом с человеком, но и сохранить редкие виды животных дикой природы.

О необходимости ужесточить наказание за жестокое обращение с животными в нашей стране снова заговорили после того, как стало известно о живодерках из Хабаровска. Две 17-летние девушки опубликовали на своих страничках в интернете фотографии издевательств и убийств животными, которых они брали в "добрые руки". Жертвами стали не менее 15 собак, кошек и птиц. В отношении живодерок возбудили сразу несколько уголовных дел, сейчас они находятся в СИЗО.

Эта новость вызвала широкий общественный резонанс. Зоозащитники и обычные россияне требовали посадить девушек в тюрьму, была создана петиция на сайте change.org. Идею ужесточить наказание за жестокое обращение с животными поддержал и президент Владимир Путин.