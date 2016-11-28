В столице РТ в эти дни проходит I открытый форум «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности».

На мероприятие съехалось более полумиллиона человек со всего Татарстана. Это благотворители, представители различных общественных организаций, предприятий и другие.

На дискуссионных площадках и мастер-классах обсуждаются актуальные темы: как сделать благотворительность нормой жизни каждого гражданина нашей страны, как воспитать в детях потребность в добрых делах, как укрепить веру людей в благотворительные фонды.

Среди участников форума президент «Русфонда» Лев Амбиндер, член Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, руководитель сервиса «Добро Mail.ru» Александра Бабкина и другие. К слову, многие из гостей, активистов благотворительного движения родом из Казани. Этот факт подтверждают слова Чулпан Хаматовой, российской звезды, нашей землячки и соруководителя фонда «Подари жизнь», пожелавшей Казани стать первой благотворительной столицей России.

Гости форума отметили эффективность казанских проектов «Дневник добрых дел» и «Коробка малыша», которые достойны тиражирования в других регионах страны.