Об этом заявил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.

Что касается этого года - в республике на 200 млн рублей отремонтировано 52 подростковых клуба.

- Инфраструктура подростковых клубов Татарстана составляет 28% учреждений ПФО. В клубах осуществляется деятельность по спортивному, художественному, профилактическому техническому и патриотическому направлениям. Показатели охвата составляют более 3 000 ребят из различных социальных групп, - отметил министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов.