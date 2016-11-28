Суд признал 49-летнего жителя деревни Мамашир виновным в разбойном нападении на автозаправку.

Оператор АЗС услышал сигнализацию на своем авто. Мужчина вышел проверить свое ТС и увидел человека в маске и с арматурой. Злоумышленник попытался напасть на оператора АЗС, однако второму удалось убежать за помощью. Когда мужчина вернулся с подмогой - злоумышленника не было, как и выручки (более 300 тысяч рублей).



10 июля грабитель был задержан в одной из деревень на границе с Кировской областью, сообщает Прокуратура РТ.



Свою вину мужчина признал полностью. Ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.