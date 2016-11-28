Пламя охватило один из кабинетов школы на первом этаже.

Сегодня в Казани произошел пожар в школе № 32, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ. Горел один из кабинетов на 1 этаже здания. Возгорание случилось в 13.23. Прибывшие на место происшествия пожарные, оперативно эвакуировали учеников и персонал школы. Пламя удалось потушить в 13.28.



Проводится проверка второго и третьего этажей школы. В здании все еще наблюдается сильная задымленность, не исключена возможность и других очагов возгорания.