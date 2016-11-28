По информации прокуратуры РТ, за 9 месяцев с начала года прокуроры городов и районов выявили 848 нарушений налогового законодательства.

Выросла сумма задолженности в консолидированный бюджет Республики Татарстан, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Если в начале года долг составлял 7348, 6 млн. рублей, то спустя одиннадцать месяцев сумма задолженности увеличилась до 8616, 6 млн. рублей.

С начала этого года, по информации надзорного ведомства, в бюджеты всех уровней поступило 323104, 8 млн. рублей, что на 6869, 8 млн. рублей (на 2,1 процента) меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

«В целях повышения качества работы налоговых и правоохранительных органов в рассматриваемой сфере принимаются организационные меры на уровне прокуратуры республики и Кабинета министров РТ. В прокуратурах городов и районов республики ежемесячно проводятся заседания рабочих групп с привлечением налоговых органов и судебных приставов по вопросам исполнения налогового законодательства предприятиями-недоимщиками, злостно уклоняющимися от уплат налогов и сборов. По результатам заседаний указанных рабочих групп прокурорами в адрес налогоплательщиков-должников вносятся представления с требованием погасить задолженность», – сообщил Руслан Галиев.



По данным надзорного ведомства, федеральный бюджет с начала этого года получил на 173720,7 млн. рублей, что на 15457, 2 млн. рублей (на 8, 2 процента) меньше, чем в прошлом году.

Между тем поступления в консолидированный бюджет Республики Татарстан увеличились и составили 149384, 1 млн. рублей, а это на 8587, 4 млн. рублей (на 6, 1 процента) больше, по сравнению с прошлым годом. В том числе республиканский бюджет получил 127032,2 млн. рублей, что на 7877, 7 млн. рублей (на 6, 6 процента) больше прошлогодних поступлений. Местные бюджеты получили на 709, 7 млн. рублей (на 3, 3 процента) больше, чем в прошлом году.

По информации прокуратуры РТ, за 9 месяцев с начала года прокуроры городов и районов выявили 848 нарушений налогового законодательства. Дабы привлечь виновных к ответственности, прокурорами принесено 98 протестов. В суды общей юрисдикции и арбитражный суд направлено 13 исков на сумму более 38 млн. рублей. Внесено 636 представлений об устранении нарушений законодательства, по результатам их рассмотрений 488 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 28 человек – к административной.

В следственные органы по результатам выявленных нарушений, направлены 6 постановлений, по которым возбуждены 3 уголовных дела.

Кроме того, по материалам прокуратуры РТ, 72 уголовных дела возбудил в этом году Следственный комитет РТ по результатам налоговых проверок.

В органы прокуратуры для подачи исков о возмещении ущерба теми, кто недоплатил налоги, поступило 26 материалов, по которым 15 исков направлены в суды на общую сумму 93, 044 млн. рублей.

Одиннадцать налогоплательщиков возместили ущерб на сумму в 85,7 млн. рублей еще на стадии предварительного следствия.

Также прокуратура РТ осуществляет надзор за исполнением законодательства арбитражными управляющими.

Стоит вспомнить, что федеральным законом от 29 декабря 2015 года полномочия прокуратуры по возбуждению дел об административных правонарушениях в отношении руководителей предприятий и предпринимателей, которые своевременно не подают в арбитражный суд заявления о признании себя банкротами, переданы налоговым органам.

В настоящее время прокуроры возбуждают административные дела в отношении руководителей предприятий, находящихся на стадии банкротства, в случае если арбитражные управляющие сообщают в надзорные органы о том, что им не предоставлены в срок необходимые документы.

В этом году по обращениям арбитражных управляющих прокурорами возбуждены 17 таких дел.

В отношении арбитражного управляющего было возбуждено одно уголовное дело. 22 апреля 2015 года в растрате в особо крупном размере обвинили директора ООО «Бавлы-Водоканал» Галимова.

Позже в то же производство было добавлено и уголовное дело в отношении конкурсного управляющего ОАО «Бавлы водоканал» Самигуллина по факту злоупотребления им полномочиями.

Следствие установило, что Галимов при содействии Самигуллина растратил вверенные ему по договору займа между ЗАО «Мосфундаментстрой-6» и ООО «Бавлы-Водоканал» 9 миллионов рублей, а также сделал все, чтобы ООО «Бавлы-Водоканал» признали банкротом, тем самым причинив ущерб кредитору на более чем 17 миллионов рублей.

Самигуллин, являясь конкурсным управляющим, произвел незаконное отчуждение имущества на почти 101 с половиной миллион рублей, тогда как оно должно было быть передано Бавлинскому муниципальному району РТ.

24 марта 2016 года арбитражному управляющему Самигуллину было предъявлено обвинение по статьям «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Растрата».

В настоящий момент следствие окончено, материалы дела прокуратурой переданы в суд, идет рассмотрение дела.