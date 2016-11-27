Сегодня в столице Татарстана температура воздуха опустится до 7-9 градусов мороза. Ночью будет холоднее - ожидается 12 градусов ниже 0.

Будет облачно, но с прояснениями, местами прогнозируют снег и юго-западный ветер. По предупреждению Гидрометцентра РТ, на дорогах сильный гололед.

В первый день зимы ожидается небольшой снег, переменная облачность. Ветер юго-западный. Ночью температура составит 12-17 градусов мороза, при прояснениях столбик термометра опустится до 21 градуса. Днем температура воздуха составит 11-16 градусов ниже 0.