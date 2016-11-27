Инспектор труда обещал сокрыть нарушения, которые были выявлены на предприятии, получив денежное вознаграждение.

Злоумышленник подозревается во взяточничестве, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Возбуждено уголовное дело в отношении инспектора труда по статье «получение должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере, сопряженное с вымогательством».



По версии следствия, злоумышленник требовал у директора ООО «Тюлячи Агро» 130 тысяч рублей за обещание «закрыть глаза» на нарушения, которые были выявлены в ходе проверки предприятия, а также и не проводить в отношении юридического лица внеплановую проверку по результатам расследования несчастного случая на производстве, произошедшего с работником 22 августа 2016 года.



Инспектор труда был задержан 27 ноября при получении взятки.