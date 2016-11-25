После двух подряд в матчах с нижегородским «Стартом» казанское «Динамо» в матче против ульяновской «Волги» было преисполнено победного настроя.

На 18-й минуте Волгужев с пенальти счет открыл – 1:0. Гости счет сравняли, но на 24-й минуте Ахатов вновь вывел «Динамо» вперед – 2:1.

Однако концовку первого тайма хозяева провалили, пропустив на 43-й и 44-й минутах – 2:3.

Весь второй тайм казанцы старались сравнять счет, и это им удалось на 73-й минуте (Волгужев) - 3:3. И все же на 90-й минуте «Волга» забила победный мяч – 3:4 для «Динамо».