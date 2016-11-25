Уже по 6 матчей сыграли команды в первенстве российской Суперлиги по хоккею с мячом, и вот наконец чемпионат докатился до Казани. Точнее, до поселка Дербышки, где на стадионе «Ракета» и проходят в основном матчи чемпионата России для казанских команд.

Перед первым матчем на стадионе состоялось чествование легенды казанского бенди: завершил свою 25-летнюю игровую карьеру Сергей Харитонов - Дед, как его называют болельщики. Начинал он в клубе «Ракета», за его плечами и бронза чемпионата России, и Кубок России, и Кубок европейских чемпионов.

Увы, все когда-нибудь кончается, а из «Динамо-Казани» Сергей не уходит - он работает администратором-техником в молодежной команде.

А на поле между тем вышли динамовцы Казани и хоккеисты нижегородского «Старта».

В тот вечер команде «Динамо-Казань» просто необходима была победа: во-первых, в день проводов Харитонова негоже было уступать и портить праздник, а во-вторых, побед казанцы не имели с сезона 2014/15 года.

Однако, как это часто бывает, от большого желания хозяева в начале матча совершают две ошибки подряд у своих ворот, и один раз «Старт» за это наказал - 0:1 на 12-й минуте. Но затем в течение двух минут хозяева наконец-то забивают два мяча (Бочкарев, Волгужев), а под занавес половины игры проводят и третий мяч (Волгужев) - 3:1 после первого тайма.

Попытка сыграть на удержание счета привела к тому, что нижегородцы на 20-й минуте второго тайма сокращают разрыв до минимума, возрождая интригу, 3:2.

Однако казанцы вовремя спохватились, и в течение минуты Веселов и Ибрагимов забивают два мяча подряд - 5:3. Есть первая победа!

Менее чем через сутки команды встретились в повторном поединке.

Памятуя о неудаче в предыдущем матче, хозяева закрутили карусель атак у ворот «Старта» и на 15-й минуте добились права на 12-метровый удар, который и реализовал Бочкарев, 1:0. На 23-й минуте гости сравняли счет (1:1), на что динамовцы тут же ответили голами Фролова и Ибрагимова - 3:1. Однако последний гол на 45-й минуте провели все же нижегородцы - 3:2.

Во втором тайме после мячей Ибрагимова и Бойко показалось, что игра сделана, 5:3, но гости опять сумели свести преимущество казанцев до минимума - 5:4. К счастью, на этот раз последний гол был все же за хозяевами (Козулин) - 6:4.