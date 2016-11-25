Полицейские в Татарстане по горячим следам задержали подозреваемых в краже денег из банкомата.



Сотрудники отдела по раскрытию краж Управления уголовного розыска МВД по Республике Татарстан, отдела уголовного розыска УМВД России по г. Казани совместно с курсантами КЮИ МВД России по горячим следам задержали троих подозреваемых в хищении денег из банкомата, установленного в одном из домов по улице Октябрьской в Казани. Повредив банковский терминал, злоумышленники добрались до его содержимого. Однако унести все средства, находившиеся на тот момент в банкомате (порядка 800 тыс. руб.), подозреваемые не успели: их задержали сотрудники полиции. Сумма ущерба составила более 100 тыс. рублей.

Задержанными оказались трое жителей Казани, одному из которых 29, а его подельникам по 30 лет. Как выяснилось, задержанные тщательно готовились к совершению преступления: заранее составили план действий, определили роль каждого участника. Во время задержания полицейские обнаружили и изъяли у них ноутбук, 4 радиостанции с проводными гарнитурами, отвертки. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса России («Покушение на кражу»).

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили причастность задержанных к еще одному аналогичному преступлению, совершенному в сентябре 2016 года.

Так, ночью 5 сентября в полицию поступило сообщение о повреждении банкомата в Советском районе Казани. Злоумышленники попытались похитить деньги, взломав панель терминала, расположенного возле одного из домов по улице Минской. Однако довести задуманное до конца подозреваемые не смогли. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 Уголовного кодекса России («Покушение на кражу»).

Сейчас проводятся мероприятия по установлению причастности фигурантов к другим аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.