Волейболистки казанского «Динамо» провели в Череповце два матча предварительного этапа розыгрыша Кубка России по волейболу. Лишь первая команда выходила в «Финал четырех», так что права на ошибку у наших девушек не было.

В первом матче соперником динамовок стала команда из Одинцово «Заречье». Тренерский штаб оставил на скамейке Элицу Василеву, надеясь дать шанс проявить себя молодежи.

Но особых проблем у молодых казанок в этом матче не возникло - 3:0 (25:21, 25:16, 25:23). На следующий день казанские динамовки встречались уже с череповецкой «Северянкой». Хозяйки очень хотели при своих зрителях дать бой именитому сопернику, но лишь во второй партии «Северянка» возродила было интригу, которая, впрочем, продержалась недолго - 3:0 (25:15, 25:23, 25:15).

В итоге казанская команда вышла в «Финал четырех» розыгрыша Кубка России, место проведения и сроки турнира пока не определены.

Казанский «Зенит» между тем на выезде в рамках чемпионата России встретился с командой «Динамо» из Ленинградской области. Встреча однако прошла в Санкт-Петербурге, в зале Академии волейбола Платонова.

«Зенит» уверенно дожал соперника - 3:0 (25:18, 25:21, 25:19). Правда, в этом матче при приземлении получил травму Вильфредо Леон (растяжение связок голеностопа), но врачи надеются, что уже через две недели игрок вновь будет в строю.