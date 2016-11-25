Вступил в законную силу приговор по уголовному делу об убийстве гендиректора ОАО «Татсантехмонтаж». Верховный суд Российской Федерации оставил без изменения приговор Верховного суда Республики Татарстан от 25 июля 2016 года в отношении Леонида Алексеева и Андрея Садыкова. Леонид Алексеев приговорен к 12, а Андрей Садыков к 10 годам лишения свободы. Оба признаны виновными в убийстве Василия Лузганова.

За сухими строчками официальной уголовной хроники кроются жесткие криминальные разборки с расстрелом конкурентов и убийством неугодных.

61-летний генеральный директор ОАО «Татсантехмонтаж» Василий Лузганов был убит в феврале 2001 года в подъезде собственного дома на улице Карла Маркса в Казани.

На предполагаемых заказчика и исполнителей убийства оперативникам Управления уголовного розыска МВД Татарстана удалось выйти в ходе расследования деятельности нижнекамской банды «Кусковские». В результате разработки банды полицейские получили доказательства причастности к организации убийства одного из активных участников банды, осужденного в мае 2015 года за другие преступления.

В октябре 2015 года он написал явку с повинной, а позже заключил досудебное соглашение, рассказав, что заказ на убийство заслуженного строителя Республики Татарстан и Российской Федерации поступил от бывшего начальника отдела снабжения ОАО «Татсантехмонтаж». Именно через него «кусковские» выводили деньги из предприятия. В 2000 году гендиректор фирмы Лузганов узнал о связях своего подчиненного с криминалом и уволил менеджера.

В качестве исполнителей убийства «кусковский» привлек двух своих знакомых - двоюродных братьев. Те подкараулили жертву в подъезде и трижды выстрелили. Мужчина скончался на месте. В качестве оплаты бывший менеджер ОАО «Татсантехмонтаж» передал члену ОПФ «Кусковские» около 100 тыс. рублей.

В январе 2016 года сотрудники МВД Татарстана задержали 53-летнего предполагаемого заказчика убийства, 40-летнего организатора и одного из исполнителей - 38-летнего жителя Нижнекамска. Его сообщник в 2009 году скончался от передозировки наркотиками. Предполагаемый организатор убийства заключил досудебное соглашение, полностью признав свою вину. Уголовное дело в отношении еще двух фигурантов дела в настоящее время направлено на рассмотрение в Верховный суд РТ.

Как ранее сообщало МВД Татарстана, в мае 2015 года в Верховном суде РТ был оглашен приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении организатора и активных участников банды «Кусковские» (Нижнекамск).

Организатор банды 47-летний (на то время) Игорь Куск, а также трое ее активных участников - 39-летний Нияз Шайхатдаров, 36-летний Евгений Балдин и 38-летний Тимур Халиков, в зависимости от роли каждого признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч.1, 2 ст. 209 УК РФ («Бандитизм»), ч. 3 ст. 222 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, совершенные организованной группой»), п.п. «а», «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное организованной группой, по найму, сопряженное с бандитизмом»), ч. 2 ст. 213 УК РФ («Хулиганство»), п. «а» ч. 3 ст. 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), ч. 1 ст. 139 УК РФ («Нарушение неприкосновенности жилища»).

Игорь Куск приговорен к 23 годам, Нияз Шайхатдаров - к 21 году, Тимур Халиков - к 20 и Евгений Балдин - к 17 годам заключения. Кроме того, суд обязал подсудимых выплатить в качестве компенсации морального вреда потерпевшим 2 млн рублей.

Все самые громкие эпизоды преступной деятельности «кусковских» связаны с деятельностью коммерческой организации «Татсантехмонтаж». Фирма в свое время являлась монополистом по монтажу и замене сантехнического оборудования в домах, возводимых в Казани по программе ликвидации ветхого жилья. В конце 90-х «кусковские» через принадлежавшую им нижнекамскую фирму начали выводить деньги из ОАО «Татсантехмонтаж», заключая фиктивные договоры.

Руководителей, пытавшихся противостоять бандитам, ждала жестокая расправа.

18 марта 2004 года на пороге офиса компании на улице Гагарина в Казани киллер расправился с 48-летним заместителем гендиректора ОАО Борисом Вайманом. В 2005 году аналогичное покушение было совершено на заместителя руководителя ОАО Сергея Майорова. Нападавшие, посчитав жертву убитой, покинули место преступления. Однако жизнь мужчине спасли врачи.

Расследуя это преступление, сотрудники Управления уголовного розыска МВД Татарстана и вышли на членов преступного формирования из Нижнекамска, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан. А после детальной разработки «кусковских» установили их причастность еще к множеству преступлений, в том числе и в отношении руководства ОАО «Татсантехмонтаж».