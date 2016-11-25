В Татарстане с начала 2016 года несовершеннолетними совершено 982 преступления, 341 семья лишена родительских прав.



О ходе реализации законодательства в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних рассказали на пресс-конференции в Госсовете РТ парламентарии, представители профильных министерств и ведомств Татарстана.

В этом году рост преступности среди подростков по сравнению с предыдущим годом снизился на 9,1%. Но, несмотря на это, в республике зафиксирована криминальная активность несовершеннолетних.

- В ряде районов республики, например, в Приволжском и Авиастроительном районах Казани, Атнинском, Балтасинском, Камско-Устьинском и Новошешминском районах наблюдается рост числа преступлений, совершенных подростками и детьми, - заявил председатель Комитета по законности и правопорядку Шакир Ягудин.

По его словам, не весь потенциал действующего законодательства по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних активно реализуется. Так, например, лишь у 67% детей, которые состоят на учете, есть «общественные воспитатели».

Особенно остро в этом году стоит вопрос правонарушений, совершенных несовершеннолетними в ночное время суток. С начала 2016 года сотрудниками полиции было составлено 4122 протокола об административной ответственности, более 4000 несовершеннолетних доставлены в органы внутренних дел. Заместитель начальника Управления организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних Лариса Осипова отметила, что если раньше в работе с такими нарушителями ограничивались предупреждениями, то сегодня сотрудники полиции практикуют систему штрафов.

- Нахождение несовершеннолетних в ночное время суток на улице может повлечь за собой две проблемы: либо подросток станет объектом преступления, либо сам совершит противоправное действие. В этом году преступность в ночное время выше, чем в 2015 году. Особенно «отличились» Казань, Набережные Челны, Нурлатский, Аксубаевский, Агрызский, Бугульминский, Тетюшский районы, - сказала Лариса Осипова.

В конце своего выступления она еще раз напомнила родителям, что согласно действующему закону после 22.00 дети и подростки не должны находиться в общественных местах без сопровождения взрослых.