Осужденный, отбывающий наказание в ИК-3 УФСИН России по Республике Татарстан, занял третье место во Всероссийском поэтическом конкурсе уголовно-исполнительной системы.



Конкурс проводится с 2002 года, его организатором является попечительский совет уголовно-исполнительной системы России. Ежегодно на конкурс поступает более тысячи стихотворений, по итогам выпускается сборник стихов осужденных «Я верну потерянное имя», сообщает пресс-служба УФСИН России по РТ.

Осужденный из Татарстана на суд жюри представил четыре стихотворения: «Письмо подруге», «Любимой», «Жене» и «Память о маме». Его произведения отмечены дипломом попечительского совета уголовно-исполнительной системы России.

Сам лауреат поэзией занимается всего два года, писать стихи начал в исправительном учреждении. Он посещает поэтический кружок при колонии и принимает самое активное участие в художественной самодеятельности.