Научно-популярный лекторий «Будущее на пороге» состоялся 26 ноября в Казанском федеральном университете.



На мероприятии с лекциями выступили известные ученые - профессор факультета социальных наук Высшей школы экономики, исследователь и преподаватель психологического факультета Университета Базеля (Швейцария) Василий Ключарев, специалист по искусственному интеллекту и машинному обучению Сергей Марков и врач, научный журналист Алексей Водовозов.

Они рассказали о том, способен ли наш мозг напрямую общаться с компьютером, возможно ли совместить электронику и живую материю и как используют искусственные человеческие органы.

- Наш мозг контактирует с внешним миром посредством мыщц, а информацию мы получаем от органов чувств, - объясняет работу мозга Василий Ключарев. - Новые технологии возникают из-за существующих проблем. Например, человек потерял часть руки. Несколько лет назад мысли о протезе, способном полностью заменить функции утраченной руки, казались чем-то фантастическим. Но сегодня ученые дошли до того, что с помощью протезов человек может даже завязать себе шнурки. Это работает следующим образом. Если у человека осталась часть руки, можно воспользоваться сигналом, который исходит от мыщц в этой части тела. Сигнал проходит к протезу, а протез этот сигнал принимает и формирует его в действие.

- Бывают случаи, когда у человека теряются связи с рукой или ногой полностью. А при иных, крайне тяжелых обстоятельствах теряется подвижность всего тела. Но человек и в таком положении способен двигать глазами, - говорит Сергей Марков. - В этой ситуации мы можем воспользоваться другими методиками. Человек надевает специальные очки, которые отслеживают его взгляд. Встроенные в очки специальные датчики переводят изображение, нарисованное глазами, на экран. То есть теперь даже взглядом человек может создавать изображения.

По словам ученого, со временем данная технология перейдет к следующему этапу - сращиванию нервной ткани с компьютерными платами и загрузке человеческого сознания в компьютер. То, что, казалось, находится за гранью фантастики, станет реальностью.

- Другой случай. Человек впал в кому. Никто не знает, когда он очнется - через пару дней или много лет. Должны ли мы рассказывать ему о новостях в мире и разговаривать с ним? - рассуждает Василий Ключарев. - Как можно связаться с мозгом этого человека? Принцип следующий. Когда мы программируем наши движения, работают отдельные части мозга. И эти области активны даже тогда, когда человек только представляет действие. Если попросить представить, что он играет в теннис, соответствующие области мозга будут активны.

В рамках лектория рассказали о таком эксперименте. Человеку, находящемуся в состоянии комы, задали обычный вопрос: «Твое имя Джон? Если да, то вообрази, что ты играешь в теннис». Как выяснилось, в то время, когда человеку задавали вопрос, начинали работать какие-то области его мозга. Следовательно, он был способен принимать информацию из окружающего мира. То есть возникает контакт напрямую с мозгом человека. Это позволяет сделать вывод, что некоторые люди в вегетативном состоянии переживают, слышат и чувствуют то, что происходит вокруг них.