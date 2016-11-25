Сразу 30 детей-сирот в Нижнекамске стали в минувшую пятницу обладателями нового жилья. Ключи от квартир по республиканской программе обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вручили молодым людям из нескольких районов республики.

Церемония новоселья прошла торжественно, сообщает ИА «Татар-информ» со ссылкой на официальный сайт Нижнекамского муниципального района. Ключи счастливым обладателям новых однокомнатных квартир площадью 40 кв. м вручались под аплодисменты.

«В вашей жизни наступил волнительный, но счастливый день. Каждый из вас обретает свой кров, крышу над головой. Ваша мечта сбывается сегодня, вы получаете квартиры, которые построили нижнекамские строители, а мы знаем, что они плохо строить не умеют», - обратилась к молодым обладателям квартир заместитель главы Нижнекамского муниципального района Эльвира Долотказина.

Многие из получивших ключи теперь планируют переезд в Нижнекамск. Один из них - Никита Руппа. «Квартира очень понравилась, здесь хорошо. Теперь надо со временем мебель покупать. Я работаю в Казани, но сейчас, конечно, перееду в Нижнекамск, буду искать работу. В общем, я рад!» - сообщил журналистам молодой человек.

Собирается переезжать в райцентр из нижнекамской деревни Городище и семья Елены Ишметьевой. «Очень рада, что жилье дали именно в Нижнекамске. Теперь будем оборудовать квартиру, чтобы в ней было комфортно. Для дочки будем место обустраивать», - отметила она.

Заместитель министра образования и науки РТ Лариса Сулима отметила: «Мы уже десятый год даем квартиры детям-сиротам. За это время обладателями бесплатных квартир стали 1947 детей-сирот. На это государством выделено почти 2 миллиарда рублей. Программа находится под личным патронажем Президента РТ. У ребят есть возможность в первую очередь получить жилье в том муниципальном районе, где они прописаны. Но в то же время вы видите, что в Нижнекамск приехали люди из разных районов Татарстана. И из Челнов, и из Заинска, и из Альметьевска. Все потому, что город является привлекательным - здесь крупнейшие нефтехимические предприятия, здесь есть работа, здесь есть перспектива и комфортное жилье».

Татарстан - единственный в России регион, где дети-сироты обеспечиваются жильем в новых домах. В этом году программа охватила 311 человек.