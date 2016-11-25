На заседании Государственного Совета, прошедшем 28 ноября, во втором и третьем чтениях был принят законопроект о бюджете Республики Татарстан на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов. Парламентарии рассмотрели 357 поправок, поступивших к законопроекту. Все они профильным комитетом Госсовета были рекомендованы к принятию. Такое случилось впервые за последние несколько лет истории принятия основного финансового закона республики.

«Поправки внимательно проанализированы министерством финансов, рассмотрены правительством республики, - подчеркнул председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, представляя законопроект во втором чтении, - по некоторым из них уже сегодня принимаются решения, даны соответствующие поручения министерствам, ведомствам о решении их в следующем и последующих годах. Также были выработаны совместные предложения по дальнейшей реализации тех или иных проблемных вопросов».

Председатель комитета также отметил, что в рамках одного бюджета, конечно, все вопросы в полном объеме решить сложно, но поэтапно, с привлечением различных источников финансирования многие из них могут быть реализованы.

Первоначально к бюджету поступили 374 поправки (357 от кабинета министров и 17 от депутатов), однако после совместной работы с правительством республики депутаты все поправки сняли, поскольку все их замечания были учтены. В частности, руководитель фракции КПРФ Хафиз Миргалимов поблагодарил Президента Татарстана за то, что в рамках бюджета на следующий год удалось решить вопросы по бане в Буинске, комплексу Ленино-Кокушкино, а в следующем году решат вопросы с дорогами в двух проблемных муниципалитетах, сообщает пресс-служба Государственного Совета РТ.

Все поправки к бюджету можно сгруппировать по четырем блокам.



Первый блок поправок отражает дополнительные межбюджетные трансферты из федерального бюджета:

в 2017 году - 10 млрд 29,6 млн рублей;

в 2018 году - 8 млрд 854,5 млн рублей.

В первую очередь поступления из федерального бюджета - это субвенции на осуществление переданных полномочий Российской Федерации (по 25 направлениям в общей сумме 6,6 млрд руб. ежегодно).

Кроме того, из федерального бюджета в республиканский поступают субсидии. В 2017 и 2018 году они предусмотрены в объеме 2 млрд руб., в 2019 году - 1,9 млрд рублей. В основном они направлены на поддержку сельхозтоваропроизводителей. Кроме того, выделяются субсидии на развитие и поддержку отдельных отраслей социальной сферы - в 2017 году 88,3 млн руб.; в 2018 и 2019 году - 72,5 и 71 млн руб. соответственно.

Часть межбюджетных трансфертов направлена на завершение комплексного проекта «Культурное наследие - остров-град Свияжск и древний Болгар». На 2017 и 2018 год в федеральном бюджете предусматривается по 400,0 млн рублей.

На осуществление отдельных полномочий на 3 года в области лекарственного обеспечения из федерального бюджета республике выделено 349, 353 и 345 млн руб. соответственно.

На развитие моногородов в 2017 году поступления в республику составят 630,2 млн рублей.

Второй блок поправок связан с выполнением условий софинансирования. Они носят уточняющий и редакционный характер без изменения объема расходов.

Третий блок поправок (всего 77) касается ассигнований по вновь принятым нормативным правовым актам.

В расходной части дополнительно прописаны ассигнования на создание и функционирование межмуниципальных ресурсных центров некоммерческих организаций в городах Казань, Набережные Челны и Альметьевск, разработку и сопровождение интернет-портала некоммерческих организаций Республики Татарстан. В рамках мероприятий федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации» в 2017 году из бюджета дополнительно выделяется 392,2 млн рублей.

Четвертый блок - это итоговые поправки, которые уточняют общий объем доходов и расходов бюджета на 2017, 2018 и 2019 год. Объем дефицита бюджета не изменяется.

Бюджет Республики Татарстан на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов принят со следующими параметрами:

• доходы в 2017 году составят 178 млрд 069 млн 765 тыс. рублей;

• расходы - 185 млрд 636 млн 748 тыс. рублей;

• дефицит - 7 млрд 566 млн 983 тыс. рублей.

Прогнозируемый общий объем доходов бюджета Республики Татарстан на 2018 год - 82 млрд 577 млн 519 тыс. руб. и на 2019 год - 186 млрд 484 млн 707 тыс. рублей.

Объем расходов в 2018 году заложен в сумме 196 млрд 115 млн 619 тыс. руб., в 2019 году - 201 млрд 617 млн 354 тыс. рублей.

Дефицит бюджета Республики Татарстан на 2018 год в сумме 13 млрд 538 млн 100 тыс. руб. и на 2019 год в сумме 15 млрд 132 млн 647 тыс. рублей.

Также на заседании Государственного Совета во втором и третьем чтениях сразу принят законопроект о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Татарстан на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов. К законопроекту поступило 7 поправок. Все они профильным комитетом были рекомендованы к принятию. При этом доходная часть бюджета фонда увеличилась на 1 млрд 422 млн 498 тыс. руб. за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджета Республики Татарстан.

В первом чтении и в целом принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон об адресной социальной поддержке населения. Документ касается граждан, которые в период обучения потеряли обоих родителей (или единственного родителя). Федеральным законом для них предусмотрены льготы, аналогичные как для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Теперь эти нормы прописаны и в республиканском законе.

Кроме того, законопроект гарантирует бесплатный проезд для данной категории населения, если человек обучается по очной форме по основным профессиональным образовательным программам или программам профессиональной подготовки, а также по основным общеобразовательным программам.

Законопроект «О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона РТ «Об оказании бесплатной юридической помощи гражданам РТ» принят в трех чтениях. Закон расширяет перечень категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи. В частности, список дополнен категорией «Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий». На 1 января в Татарстане проживают 3766 граждан данной категории. Среди них - 3582 реабилитированных гражданина и 184 человека, признанных пострадавшими от политических репрессий. Принятие закона не требует выделения дополнительных средств из бюджета республики.

По госпрограмме «Социальная поддержка граждан РТ на 2014 - 2020 годы» на оплату труда адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь, в 2016 году из республиканского бюджета предусмотрено выделение 3 млн 957,6 тыс. руб., в 2017-м - 4 млн 31,3 тыс. рублей.

По информации ведомства, в Татарстане право на бесплатную юридическую помощь имеют более 500 тысяч граждан.

Сразу в трех чтениях принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон «О налоге на имущество организаций». Речь идет об освобождении от налога на имущество резидентов ТОСЭР. Территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) создаются в пределах моногородов. В Татарстане в настоящее время действует ТОСЭР «Набережные Челны». На данных территориях установлен особый правовой режим предпринимательской деятельности.

В частности, резиденты ТОСЭР освобождены от уплаты налога на имущество организаций в течение 10 лет с момента постановки его на учет.

Принятый законопроект уточняет правовую формулировку ранее принятых норм. Прописывается, что норма действует в отношении имущества, учитываемого на балансе организаций, вновь созданного или приобретенного не ранее 1 января 2014 года и используемого в целях осуществления деятельности в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития. Льгота предоставляется начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем принятия на учет указанного имущества, но не ранее 1 января 2017 года на срок действия соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, но не более чем на 10 лет.