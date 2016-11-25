Открытием сразу двух социальных объектов - школы и сельского клуба - отметили юбилей своего района тюлячинцы.



За 25 лет в Тюлячинском районе Татарстана активно строились школы, мечети, спортивные сооружения, дома культуры. Появились новые жилые дома, административные здания, асфальтированные дороги. Районный центр славится своей промышленностью, успехами в растениеводстве и животноводстве. Продукция промышленного парка «Тюлячи» отправляется не только в районы республики, но и в соседние регионы России, а также ближнее зарубежье. С начала этого года было произведено товаров на 450 млн рублей. Среди них - полимерные трубы, изделия бытового назначения и композитные материалы. Всего этого, по словам главы района Ильдуса Зарипова, удалось достичь благодаря трудолюбию людей.

- Тюлячинский район по многим показателям можно назвать одним из лидирующих районов республики. Это место, где постоянно реализуются новые проекты. Основа заложена, а значит, с уверенностью можно сказать, что нас ждет еще больше достижений. Самое главное - наш народ, благодаря усердию которого мы идем вперед, - обратился к сельчанам Ильдус Зарипов.

В день рождения Тюлячинского района его жители получили замечательные подарки. Так, в селе Большие Тюлязи открылась начальная школа на 15 человек. На данный момент в ней обучаются 7 ребят, но планируется, что уже на следующий год школа будет полностью заполнена. Все обучение будет проводиться на татарском языке одним учителем. В здании для учеников подготовили 2 кабинета и спортивный зал. Последний в связи с ветхим состоянием сельского клуба станет использоваться и для проведения культурно-массовых мероприятий.

Совсем недавно праздничные концерты приходилось проводить в старом здании сельского клуба жителям поселка Узяк Тюлячинского района. Строение 60-х годов начало разрушаться, так что стало опасно выходить на сцену. С открытием нового сельского Дома культуры начнется другая жизнь. Здание рассчитано на 200 мест. В нем будут функционировать библиотека и музейный уголок. Кроме того, там есть игровая комната и конечно же большой зрительный зал со сценой.

- В старом Доме культуры занимались и молодые, и взрослые. Они поют песни, танцуют, рисуют, увлекаются рукоделием. В новом клубе жизнь заиграет более яркими красками. Еще больше людей смогут развивать свои таланты. Важно, что здесь есть оборудование и для маломобильных граждан. Будем ждать и их, - поделился директор Узякского дома культуры Ильнур Валиуллин.

Танцевальным и песенным коллективам поселка Узяк выпала честь первыми выступить на сцене нового Дома культуры, к тому же перед первыми лицами республики - поздравить тюлячинцев приехал Президент Татарстана Рустам Минниханов.





- Тюлячинский район живет 25 лет и развивается. Все изменения происходят у нас на глазах. Открываются школы, дома культуры, развивается сельское хозяйство. К нам приезжают инвесторы с планами на будущее. Очевидно, что у Тюлячинского района большой потенциал. Приятно, что сегодня открылось еще два объекта. Уверен, здесь будет развиваться талантливая молодежь, - сказал Рустам Минниханов.

Празднование юбилея района проходило, конечно, и в райцентре - селе Тюлячи. В программе были песенные и танцевальные номера народов, проживающих в мире и согласии в республике, на сцене разыгрывались театрализованные представления. С помощью слайд-шоу вспомнили историю Тюлячинского района и людей, внесших вклад в его развитие.

- Я очень горжусь успехами своего района. Радуюсь каждому его достижению. Хочется и самим внести хоть небольшой вклад в развитие Тюлячинского района. Мы занимаемся сохранением культуры разных народов, проживающих у нас. Поем песни, танцуем и привлекаем молодежь, - поделилась жительница Тюлячинского района Сафина Имамиева.



