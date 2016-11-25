На минувшей неделе в Казани состоялась встреча предпринимателей с представителями правительства и работниками банковской сферы «Бизнес-марафон-2016». Мероприятие стало завершающим в череде аналогичных встреч, прошедших в ряде крупных российских городов.



Большинство собравшихся бизнесменов являлись представителями агросектора экономики. Потому закономерным стало присутствие на «Бизнес-марафоне-2016» министра сельского хозяйства РТ Марата Ахметова. В своем выступлении он подчеркнул зависимость сельского хозяйства от климатических условий, посетовав на то, что в Татарстане практически семь лет не прекращается засуха. Впрочем, министр отметил, что непростой климат - не единственная сложность, с которой приходится сталкиваться предпринимателям-аграриям. Главной проблемой остается доступность капитала и свободной земли. По словам Марата Ахметова, на данный момент в Татарстане действует 20 программ, направленных на повышение деловой активности сельского населения.

Другой гость встречи - министр экономики РТ Артем Здунов - оказался солидарен с Маратом Ахметовым в одном из ключевых обсуждаемых вопросов «Бизнес-марафона-2016» - это поддержка бизнеса выгодными банковскими продуктами. По словам Артема Здунова, объем господдержки предпринимателей в республике составляет порядка полутора миллиардов рублей, по России - около десяти миллиардов. Привлечение банковского капитала позволило бы увеличить эту сумму до нескольких десятков миллиардов рублей. Согласился с министром и присутствовавший на встрече директор департамента малого бизнеса одного из крупных российских банков Алексей Истомин.

О готовящихся нововведениях в сфере поддержки малого и среднего бизнеса рассказал первый заместитель министра экономики РТ, директор департамента развития предпринимательства Рустем Сибгатуллин. Один из наиболее амбициозных проектов - создание многофункциональных центров для предпринимателей по аналогии с уже существующими учреждениями, оказывающими услуги населению. Кроме того, Татарстан станет пилотным регионом для новой федеральной программы по созданию региональной лизинговой госкомпании.

Вопросы, волнующие предпринимателей, затронули в основном бюрократические препоны и сложности по вхождению в федеральные торговые сети. По первому пункту Марат Ахметов предложил обращаться к нему лично, если в его министерстве потеряется хоть одна справка. По второму вопросу Рустем Сибгатуллин заверил, что работа в этом направлении ведется, недавно проходила встреча рабочей группы при уполномоченном по правам предпринимателей с представителями торговых сетей.