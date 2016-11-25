Республика Татарстан заняла первое место в России по охвату населения электронными услугами - 65,2%.



Показатель является максимальным для республики за 7 лет функционирования этой системы. Зарегистрировано 1,7 млн «личных кабинетов», работают 410 терминалов получения электронных услуг, более 360 тысяч обращений обработано контакт-центром.

Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде рассказал в рамках правительственного часа на прошедшем 28 ноября заседании Госсовета Татарстана заместитель премьер-министра РТ - министр информатизации и связи РТ Роман Шайхутдинов.

Всего за 10 месяцев 2016 года было оказано более 66 млн услуг (рост в 1,4 раза по сравнению с предыдущим годом), заявки на оказание 4,1 млн электронных услуг поступили через мобильное приложение. Подано более 3,7 млн заявлений на регистрацию брака, получение паспорта, сведений из реестров, зачислений в детский сад и др. (рост в 1,7 раза). 12,8 млн пользователей записались в электронную очередь на прием к врачу и в органы социальной защиты (рост в 1,9 раза), сообщает пресс-служба Госсовета РТ.