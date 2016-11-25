В столице Татарстана сегодня начинает работу первый открытый форум «Добрая Казань: развитие культуры благотворительности». Ведущие эксперты в течение двух дней расскажут о технологиях благотворительности и перспективах их развития в Казани.



Миссия форума - постепенное налаживание системной работы по развитию благотворительности в Казани. Мероприятие соберет на одной площадке федеральных экспертов социальной сферы и благотворительности, представителей органов власти и благотворительных фондов Казани, социально ответственного бизнеса и активных горожан, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Форум проводится мэрией Казани при участии сервиса «Добро Mail.ru» в рамках городской инициативы «Добрая Казань», объявленной мэром столицы РТ в качестве одного из 12 приоритетов городского развития.

Участники форума обсудят, какие ранее существовавшие традиции филантропии необходимо возрождать, как сформировать в обществе позитивный имидж благотворительности и культуру взаимопомощи, организовать диалог между властью и некоммерческим сектором, какие инструменты благотворительности сейчас востребованы.

Два дня дискуссий, круглых столов и образовательных сессий познакомят участников форума с технологиями благотворительной деятельности, эффективными примерами сотрудничества бизнеса, власти и НКО и перспективами развития благотворительности в Казани.

На форуме запланированы выступления президента «Русфонда» Льва Амбиндера, руководителя сервиса «Добро Mail.Ru» Александры Бабкиной, руководителя Российского государственного социального университета Натальи Починок, автора проекта «Душевный базар» Евгения Горькаева и других федеральных экспертов социальной сферы.