Татарстан заинтересован в расширении сотрудничества с немецкими компаниями. Об этом Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов заявил вчера в ходе экономического форума «Татарстан - Саксония». Мероприятие прошло в Казани на площадке ГТРК «Корстон» и было организовано в рамках визита в Татарстан делегации из Федеративной Республики Германия.



В работе форума приняли участие премьер-министр Свободного государства Саксония Станислав Тиллих, заместитель премьер-министра РТ - министр промышленности и торговли региона Альберт Каримов, представители органов государственной власти и деловых кругов Татарстана и Саксонии.

Перед началом форума гостям из ФРГ были презентованы основные площадки для инвестиций в республику.

«Надеюсь, что в ходе сегодняшних встреч деловые круги обменяются передовым опытом, обсудят имеющиеся возможности, откроют новые направления для взаимодействия, договорятся о совместных проектах, в том числе и в сфере малого и среднего бизнеса», - отметил Президент РТ в своем приветственном слове.

Также он подчеркнул, что, несмотря на внешнеполитическую ситуацию, на региональном уровне разногласий между странами нет. После чего пригласил гостей из Германии поболеть за сборную своей страны на Кубке конфедераций (одну из игр сборная ФРГ проведет в Казани).

Премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих в свою очередь отметил необходимость углубления кооперации и продолжения диалога, несмотря на внешнеполитическую конъюнктуру. Он выразил уверенность в том, что татарстанский бизнес найдет большое количество партнеров в Саксонии.

Министр промышленности и торговли РТ Альберт Каримов презентовал крупный республиканский бизнес: «Татнефть», «ТАИФ», «КАМАЗ», Казанский вертолетный завод. Все эти предприятия в той или иной степени нуждаются в немецкой продукции и немецких технологиях, сообщается на сайте правительства РТ. В частности, министр отметил заинтересованность Зеленодольского завода имени Горького в силовых установках.

Глава Агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина презентовала возможности промышленных площадок и особых экономических зон, а также рассказала о помощи, которую республика оказывает инвесторам.

Президент Татарстана Рустам Минниханов на состоявшейся вчера же встрече с премьер-министром Свободного государства Саксония (ФРГ) Станиславом Тиллихом обсудил возможности дальнейшего сотрудничества Татарстана и Саксонии, передает пресс-служба Президента РТ.

«Мы будем поддерживать бизнес, который приходит в республику со своими технологиями, капиталом и инновационными проектами, - подчеркнул Рустам Минниханов. - Приглашаем саксонские компании принять участие и в реализации инвестиционных проектов в особых экономических зонах «Иннополис» и «Алабуга», территории опережающего развития в Набережных Челнах и других индустриальных площадках».

Германия, несмотря на все политические сложности, остается стратегическим партнером для Российской Федерации и для Татарстана в частности, отметил Рустам Минниханов. Он подчеркнул, что наша республика готова стать отправной площадкой для выхода европейских партнеров на российский рынок.