Кировский районный суд выслушал последнее слово 23-летнего злоумышленника.

Напомним, что по версии следствия, 1 июня 2016 года, ночью, девочка начала плакать. Жена мужчины попросила отца успокоить свою дочь, но этого сделать не удалось. После неудачных попыток, мужчина начал избивать свою дочь. 3-месячная девочка была госпитализирована с черепно-мозговой травмой, а также с сильным ушибом головного мозга, сообщает «Татар-информ».

Также следствие считает, что это не первый случай применения силы со стороны злоумышленника по отношению к своей дочери.

В своем последнем слове мужчина выразил готовность принять любое наказание и не стал просить суд о снисхождении. Окончательный приговор суд вынесет завтра, 30 ноября.