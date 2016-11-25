Вице-мэр Казани Евгения Лодвигова встретилась с директором Греческой национальной туристической организации Поликарпосом Эфстатиу.

На встрече был поднят вопрос проведения авиасообщения между Казанью и Афинами. Подробности пока не были оглашены, но эта идея будет проработана.

Обе стороны обсудили подробности заключения соглашения о побратимских связях Казани с одним из городов Греции. Была рассмотрена идея открыть туризм для паломников к Казанской иконе Божией матери. Гости не забыли упомянуть предстоящий чемпионата мира по футболу 2018 года, во время которого предварительно состоится обмен спортивными делегациями.