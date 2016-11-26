Законопроект, предусматривающий изменения в закон о сельском хозяйстве, а также в закон о крестьянском фермерском хозяйстве, был внесен депутатами Госдумы Николаем Панковым, Айратом Хайруллиным и Татьяной Максимовой, сообщает «Парламентская газета»
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Представившая этот документ на заседании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию сенатор Татьяна Гигель отметила, что законопроект направлен на повышение доходности сельхозпредприятий, создание условий для развития сельских территорий, повышения доходности местных бюджетов и на создание новых рабочих мест. Сенаторы большинством голосов закон поддержали. Он будет вынесен на одно из ближайших заседаний верхней палаты парламента.
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