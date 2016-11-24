Благодаря вмешательству Республиканской межведомственной комиссии по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников ряд предприятий республики погасил задолженность по заработной плате на общую сумму 1042 тыс. рублей.

Так, ООО ТЭК «Портал» (г.Набережные Челны), осуществляющее свою деятельность в сфере оказания услуг, выплатило своему сотруднику 32,5 тыс. рублей. АО «Казметрострой» (г.Казань), осуществляющее свою деятельность в отрасли строительства, также погасило задолженность перед одним работником на сумму 84,0 тыс. рублей. Еще одно казанское предприятие ООО «Триал-Авто+», осуществляющее свою деятельность в сфере торговли, выплатило 337,0 тыс. рублей 30 работникам.

Работа с работодателями, несвоевременно выплачивающими заработную плату, будет продолжена, отмечают в пресс-службе министерства труда, занятости и соцзащиты РТ.