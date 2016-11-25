Двое мужчин подозреваются в похищении человека, вымогательстве и разбое, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

Напомним, что 20 ноября этого года на остановке «Козья Слобода» был похищен 25-летний мужчина. Его силой посадили в авто и вывезли на кладбище поселка Сухая река. Там злоумышленники избили похищенного. Также мужчины требовали 50 тысяч рублей, однако у 25-летнего парня не нашлось с собой таких денег, тогда похитители забрали 35 рублей, электронный кальян и телефон. Заведено уголовное дело по статьям «Похищение человека», «Вымогательство» и «Разбой».