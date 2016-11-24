Сегодня состоится очередной матч в рамках КХЛ. «Ак Барс» на своей площадке примет «Торпедо».

В этом сезоне казанский клуб показывает хорошую игру, доказывая в каждом матче, что готов бороться за самые высокие награды. Вполне заслужено, что «барсы» находятся на верху турнирной таблицы в «Восточной конференции», выше только «магнитка». Однако и у Торпедо сезон складывается вполне удачно. Нижегородский клуб находится на третьей строчке в «Западной конференции».

Отметим, что прошлую игру «торпедовцы» проиграли крупно. Нижегородцы уступили на своем льду команде «Динамо-Минск», пропустив аж 4 шайбы, забив при этом лишь 1.

Сделала ли нижегородская команда работу над ошибками? Готова ли бросить вызов казанскому «Ак Барсу? - Узнаем сегодня, начало встречи в 19.00.