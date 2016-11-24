РТ занимает первую позицию среди регионов РФ по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению в электронном виде.

Об этом сегодня на брифинге в Кабинете Министров республики сообщил Роман Шайхутдинов. Так, за десять месяцев текущего года, через портал uslugi.tatarstan.ru прошло более 8 млрд рублей.

Как ни странно, но государственные услуги в электронном виде больше всего в РТ получают жители Набережных Челнов, Сабинского и Заинского районов, Нижнекамска и Казани.

Что касается будущего года, то в работе портала будет сделан акцент на развитие услуг для бизнеса.