В последнем матче первого круга чемпионата РФПЛ казанский «Рубин» сумел дать самый настоящий бой ЦСКА - выиграть гостям не удалось, хотя для победы в этом противостоянии были у волжан все предпосылки.



Морозная погода внесла определенные коррективы, которые были скорее на руку хозяевам: в их сбалансированном составе практически все игроки уже знакомы с условиями зимнего футбола, тогда как в составе «Рубина» после активного межсезонья на трансферном рынке в состав влилась большая группа игроков, которые снега в глаза не видели.

Да и Ткачук с Канунниковым по-прежнему были в лазарете, а Оздоев вышел лишь в конце матча на замену.

А вот у Слуцкого был и основной состав, и игроки на замену - в последний момент Дзагоева в стартовом составе заменил Тошич, но и сам Алан во втором тайме вынужден был появиться на промерзшем газоне.

Начали казанцы бодро, постоянно прессинговали, вырывались на оперативный простор в контратаках. Дирижером на этот раз выступал Самуэль Гарсия. И надо сказать, получалось у него это неплохо. Однако и Жемалетдинова, и Жонатаса плотно прикрыли, да и сами форварды играли, что называется, без огонька.

А вот на 23-й минуте случился эпизод, когда Понтус Вернблум обязан был получать красную карточку за удар Санчеса локтем в лицо. Однако арбитр Егоров не решился оставить ЦСКА в меньшинстве.

В начале второго тайма казанцы дважды подряд создали остроту у ворот Акинфеева - голкипер российской сборной не подвел.

Но и Рыжиков доказал, что он тоже был когда-то чемпионом, и не один раз: отразил удар Вернблума с линии вратарской. Да и до этого все мячи, летевшие в створ ворот, брал намертво, без шансов на добивание.

Между тем инициатива на 15 минут перешла к «Рубину» - казанцы проводили по нескольку атак подряд, и уже Березуцкий и Акинфеев призывали своих партнеров к дисциплине. Жемалетдинов подправил мяч после навеса в перекладину, а Самбрано, не пойми откуда взявшийся в чужой вратарской, ударом головой с двух метров ухитрился попасть в Акинфеева.

Был еще момент: Девич мог грамотнее сыграть в ситуации, когда мяч отскочил от Акинфеева. Но и здесь вратарь сыграл быстрее форварда.

Так что скучной эта нулевая ничья не была - для российского футбола это довольно боевой поединок. Правда, сравнивать это действо, скажем, с матчами Лиги чемпионов пока язык не поворачивается.

А следующую игру «Рубин» проведет уже завтра на Kazan Arena против тульского «Арсенала». Туляки перед этим матчем по договоренности с казанским клубом проведут ряд тренировок на Центральном стадионе.