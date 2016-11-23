Владельцами кошек, собак или и тех и других являются 60% опрошенных россиян. При этом домашние животные воспринимаются не только как милые существа. Многие считают, что питомцы приносят пользу как взрослым, так и детям.



Наше общество, по данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) и известным брендом кормов для домашних животных, можно охарактеризовать как дружелюбно настроенное по отношению к питомцам. Так считает большинство респондентов - 62%.

Многие становятся хозяевами домашних животных, получая их в подарок (42%) или покупая самостоятельно (28%). 39% участников опроса подобрали домашних животных на улице, 11% взяли с рук или у друзей, еще 3% забрали из приюта.

68% россиян, пока не являющихся счастливыми хозяевами, признались, что при благоприятном стечении обстоятельств завели бы домашнего любимца. Среди молодых людей в возрасте 18 - 24 лет подобное желание изъявили 86%. В нашем обществе распространен альтруизм по отношению к животным. Так, 44% россиян оказывали помощь бездомных кошкам и (или) собакам лично. Еще 34% сообщили, что это делали их близкие.

Домашние животные воспринимаются не только как милые, но и приносящие людям пользу существа. Почти единодушно (93%) участники опроса признали, что благодаря домашним питомцам улучшается эмоциональный настрой. Также большинство опрошенных уверены, что кошки и собаки положительно влияют на физическое здоровье хозяев (80%) и даже способны излечить от ряда заболеваний (79%).

По мнению россиян, домашние питомцы вносят положительный вклад в воспитание и развитие детей. Питомцы делают малышей более счастливыми и общительными (92%), а забота о животных прививает чувство ответственности (92%) и способствует более быстрому развитию (83%).

Опрос проведен среди взрослого населения страны (18 лет и старше). Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов.