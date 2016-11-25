На прошлой неделе в полицию обратилась 60-летняя жительница Приволжского района Казани.

Она сообщила, что неизвестные обманным путем похитили принадлежащую ей банковскую карту и сняли с нее более 260 тысяч рублей.

Как следует из заявления потерпевшей, на улице к ней подошел незнакомец и показал кошелек, который он якобы нашел на дороге. В ходе непродолжительной беседы к ним подошел молодой человек и, осматривая бумажник, сказал, что он принадлежит ему. Также он сообщил, что из него пропала банковская карта. Для урегулирования недоразумений на месте молодой человек попросил пожилую женщину показать ее карту. Ничего не подозревая, потерпевшая отдала свою карточку и при этом не заметила, что обратно ей вернули другую. Только на следующий день, когда возникла необходимость воспользоваться денежными средствами, пенсионерка поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Аналогичные заявления поступили в полицию еще от двоих жителей города. При схожих обстоятельствах у них также были похищены банковские карты и в последующем списаны денежные средства.

В настоящее время сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех подробностей произошедшего. Ведется поиск подозреваемых, сообщает пресс-служба Управления МВД России по г. Казани.

Полиция столицы РТ рекомендует жителям города быть внимательными и не забывать о простых правилах личной финансовой безопасности.

Ни в коем случае не вступайте в контакт с незнакомыми людьми, которые предлагают какие-либо услуги, хотят «снять порчу», «сглаз» и тому подобное. Не останавливаясь, проходите мимо, игнорируя все сказанное.

Если разговор все же завязался, то ни в коем случае не развивайте общение. Как вариант - отойдите от незнакомцев или повернитесь к ним спиной, сославшись на срочный телефонный звонок. В крайнем случае привлеките к себе внимание окружающих громкой фразой, например, попросив вызвать полицию.

В случае если вы считаете, что вас пытаются обмануть, немедленно звоните по телефону 02.