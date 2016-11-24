Холод и ветер накладывают на наше лицо не самый лучший отпечаток. В зимнее время года кожа становится бледной, сухой, выглядит нездоровой. Как же правильно ухаживать за лицом в этот особенный период? Какие продукты полезны для кожи? Сколько воды нужно употреблять для ее здоровья?



Обо всем этом «КВ» рассказывает доцент кафедры дерматовенерологии и косметологии ГБОУ ДПО КГМА Минздрава России, кандидат медицинских наук, врач-косметолог, врач-дерматовенеролог высшей категории Елена Юнусова.

Мороз и холод: сухость и шелушение

- Елена Ивановна, как защитить кожу зимой? Какое воздействие на нее оказывают холод и сухой морозный воздух?

- В зимний период обостряются многие хронические кожные заболевания. И даже коже здоровых людей приходится испытывать различные негативные воздействия окружающей среды. Чтобы разобраться, как мы можем ей помочь, нужно вспомнить, от чего страдает кожа зимой.

Первое, с чем приходится сталкиваться ей, - это холод. Для уменьшения потери тепла с поверхности кожи и увеличения притока теплой крови к внутренним органам поверхностные кровеносные сосуды сужаются. Вследствие этого уменьшается приток крови к коже, а это может привести к замерзанию его поверхностного слоя - эпидермиса, который обогревается только за счет сосудистого сплетения ниже расположенного слоя кожи - дермы. Если же сосуды кожи расширятся, согревая эпидермис, то замерзнуть уже может весь организм. Поэтому при снижении температуры воздуха сосуды кожи начинают то сужаться, чтобы уменьшить потери тепла с поверхности кожи, то расширяются, чтобы предотвратить замерзание эпидермиса.

К сожалению, регуляция сосудистых реакций кожи не у всех происходит быстро и эффективно. Поэтому у одних людей на морозе возникает красивый румянец, а у других кожа белеет, покрывается красными пятнами, появляются оттенки сизого и другого цвета. В этих условиях важно использовать правильные средства ухода за кожей, иначе повышается риск обморожения, могут возникнуть различные воспалительные реакции.

Наша кожа зимой сталкивается с прямым воздействием сухого морозного воздуха, сильного холодного ветра и кристаллов снега. Именно они приводят к возникновению сухости, шелушения, раздражению кожи. А резкие перепады температуры лишь усугубляют положение. Наша кожа испытывает настоящий стресс, когда вы после холодной улицы заходите в теплое помещение и обратно.

- Неужели наша кожа не может приспосабливаться к изменениям окружающей среды?

- Конечно, наша кожа обладает адаптационными возможностями и умеет приспосабливаться к меняющимся условиям окружающей внешней среды. В зимний период изменяется синтез жиров, образующий влагоудерживающий барьер кожи, увеличивается толщина рогового слоя и так далее. И в первую очень важно не нарушить защиту, которую создает сама кожа от агрессивных факторов внешней среды. Однако одних усилий организма не всегда достаточно. Важно помочь коже в этот период, защищая от повреждения снегом и ветром, резких перепадов температуры, предотвращая замерзание и потерю влаги. Для этого необходимо соблюдать ряд правил. Уход за кожей обязательно должен включать следующие процедуры: очищение, питание, увлажнение, защиту и стимуляцию.

- Зимой в офисных помещениях работают кондиционеры и центральное отопление. Как защитить кожу от их вредного воздействия?

- Действительно, зимой в помещениях воздух сухой. Поэтому желательно брызгать прямо поверх макияжа на лицо термальной водой из баллончика в виде спрея. Повысить влажность воздуха в помещении позволит увлажнитель воздуха, аквариум или хотя бы просто сосуд с водой и мокрое полотенце на батарее.

Вместо мыла - молочко или сливки



- Что включает в себя правильное очищение кожи? Можно пользоваться мылом?

- Очищение лучше проводить не мылом и водой, а используя косметическое молочко или сливки. Они обладают легким увлажняющим эффектом, не нарушают кислотного барьера кожи. Очищающие средства не должны содержать спирт и сильнодействующие поверхностно-активные вещества, такие как лаурилсульфат натрия и лаурилсульфат аммония. Они могут привести с пересушиванию и раздражению кожи. При жирном типе кожи очищение желательно проводить с помощью геля или мицеллярной воды. Затем кожу можно протереть бесспиртовым лосьоном или мягким тоником. Они не сушат кожу, не обостряют дерматологические проблемы и не агрессивны даже по отношению к чувствительной коже.

- Какой увлажняющий крем можно применять перед выходом на улицу?

- В зимний период в таких случаях необходимо пользоваться не увлажняющими, а питательными кремами. Водный состав увлажняющего крема под действием низких температур превращается в мелкие кристаллики льда и повреждает кожу, вызывает быстрое охлаждение поверхностных слоев кожи, способствует развитию обморожения. Нельзя использовать крем, содержащий сосудосуживающие вещества, например ментол: это может привести к нарушению сосудистой регуляции и повысить риск обморожения.

Подбираем крем с маслами

- У всех разный тип кожи. Как же правильно подобрать крем?

- Для жирной кожи подойдет крем с ненасыщенными жирными кислотами. Крем для сухого типа кожи должен обладать более насыщенным составом и содержать такие активные компоненты, как норковое, кедровое масло, масло жожоба, авокадо, ши (каритэ), тыквы и другие. Особенно полезны в этот период для питания кожи ретиноиды, антиоксиданты, растительные экстракты, витамины, минералы. При очень сухой коже можно использовать и крем, в котором одним из главных компонентов является вазелин. Однако такие средства нельзя наносить непосредственно перед выходом на улицу: вазелин способствует чрезмерному накоплению влаги в эпидермисе, что увеличивает риск обморожения. Необходимо наносить питательный крем не позже чем за 40 - 60 минут до выхода на улицу.

- Как защитить кожу, к примеру, перед длительным катанием на лыжах?

- В яркую солнечную погоду, когда планируется длительная прогулка, катание на лыжах, санках, важно защищать кожу и от интенсивного УФ-излучения. Поэтому дневной крем в таких ситуациях должен содержать и УФ-фильтры. Подбирать его нужно не только с учетом солнечной активности (фактор защиты (SPF) от 10 - 15 и выше), но и чувствительности и типа кожи. На ночь желательно использовать увлажняющий крем. Справиться с сухостью помогает крем, содержащий гиалуроновую кислоту. Уменьшить раздражение кожи, возникшее под воздействием снега и ветра, помогут крема с гелем алоэ, полисахаридами водорослей, бета-глюканом, антиоксидантами.

Питание для здоровья кожи

- Какие продукты нужно употреблять в пищу, чтобы кожа была здоровой?

- Не только внешние факторы влияют на состояние нашей кожи, но и внутренние. При этом большое значение имеет состояние пищеварительной системы, а также продукты, которые мы употребляем. В первую очередь питание должно быть сбалансированным. В нем должны в достаточном количестве присутствовать, и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, и микроэлементы. Нужно употреблять молочнокислые продукты, содержащие белок, животный жир, витамины (А, В2, В8, В12 и D) и микроэлементы (кальций, калий, фосфор), они нормализуют работу кишечника.

В рационе должно быть больше свежих овощей, зелени и фруктов по сезону. Они содержат много витаминов и антиоксидантов, которые помогают бороться со свободными радикалами - веществами, образующимися в организме в результате стресса и вредного воздействия неблагоприятных условий окружающей среды. Особое значение для здоровья кожи имеют витамины группы В. Их источниками являются оранжевые фрукты и овощи. Богата витаминами и микроэлементами капуста брокколи. Мята содержит витамины С и Р, каротин, фитонциды, которые так необходимы нашему организму, коже в частности. Наконец, в рационе должны присутствовать помидоры, шпинат, ягоды, цитрусовые, которые являются источниками витаминов Е и С.

В мясе следует отдавать предпочтение говядине и телятине, богатым белком, витамином В2, цинком и так далее. Полезно употребление блюд с говяжьей печенкой, содержащей белок, витамины А, В2, В6, В8, лецитин, кальций, медь, железо. Много необходимых белка, жиров, омега-кислот, витаминов (В3, В12, D) и микроэлементов (фосфор, железо) содержится в морепродуктах и рыбе. Ненасыщенные жирные кислоты содержатся больше в жирных породах рыб, оливковом масле, миндале, семенах льна, зародышах овса и пшеницы, грецких орехах. Каши желательно употреблять из круп цельного зерна, хлеб - из муки грубого помола. Эти продукты содержат углеводы, витамины В2, В5, никотиновую кислоту. Включение перечисленных продуктов в пищевой рацион (если нет противопоказаний при определенных заболеваниях, непереносимости) непременно улучшит состояние кожи. Обсудить и индивидуально подобрать пищевой рацион поможет врач-диетолог.

- А сколько воды в день требуется нашему организму для поддержания здоровья, в том числе и кожи?

- Ежедневно нужно выпивать не менее 1,5 - 2 литров полноценной жидкости. Количество воды, необходимое для организма, рассчитывается по простой формуле: норма потребления чистой питьевой негазированной воды должна составлять 30 мл на 1 кг веса, например, при весе 50 кг - 1,5 литра. Однако к полноценной жидкости не относятся бульоны, кофе, компоты, только чистая питьевая негазированная вода. В то же время при определенных заболеваниях почек, сердечно-сосудистой системы и других патологических состояниях может потребоваться ограничение в потреблении жидкости.

В заключение хотелось бы отметить, что кожа всегда требует к себе внимательного отношения. Независимо от времени года, если вы хотите иметь красивую кожу, ухаживайте за ней и будьте здоровы.