Эксперты проекта ОНФ «За права заемщиков» разработали инструкцию, которая позволит гражданам распознать «раздолжнителей». Документ содержит перечень признаков и способов, с помощью которых «антиколлекторы» и «раздолжнители» пытаются заработать на финансовых проблемах заемщиков, испытывающих трудности с исполнением своих долговых обязательств.

За помощью в проект ОНФ «За права заемщиков» часто обращаются граждане, которые по объективным причинам попали в сложную ситуацию и лишены возможности добросовестно исполнять свои кредитные обязательства. Например, в случае если заемщику снизили зарплату из-за проблем на предприятии, уволили с работы или он внезапно и надолго потерял трудоспособность из-за болезни. Пользуясь юридической безграмотностью и правовым нигилизмом граждан, все чаще в подобных ситуациях свои услуги предлагают «раздолжнители» или «антиколлекторские пирамиды».

«Чтобы помочь заемщикам и защитить их от мошенников, мы разработали подробную инструкцию. Она поможет гражданам распознать «раздолжнителей» и уберечься от сотрудничества с ними. Поможет эта инструкция и тем, кто все-таки поддался на рекламные уловки и поверил лозунгу «Законно спишем все долги со стопроцентной гарантией». Специально для тех, кто пострадал от «раздолжнителей», мы традиционно дополнили нашу инструкцию образцами, которые помогут правильно оформить документы для досудебного урегулирования вопроса или подать иск в суд», - поясняет эксперт проекта ОНФ «За права заемщиков» Елена Фасахова.

Как отмечают эксперты проекта народного фронта «За права заемщиков», «раздолжнители» активно используют вексельные схемы, когда должник продает свой долг «раздолжнителю», а взамен получает вексель. Но в результате оказывается должен дважды: и по векселю, и по своему кредиту. По другой схеме «раздолжнители» предлагают возможность судебного изменения или расторжения кредитного договора по причине форс-мажорных обстоятельств. Есть и более незатейливые способы, когда заемщику предлагают представительство в переговорах с банком или в суде, дело искусственно затягивается, а у должника требуют деньги за юридические услуги. При этом обязательства по погашению кредита сохраняются, а сумма долга возрастает из-за пеней и штрафов, начисленных за просрочку платежа, сообщает пресс-служба ОНФ.

По мнению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктора Климова, описание способов мошенничества может быть полезным не только для заемщиков, но и для полиции. «Количество желающих заработать на проблемах заемщиков неуклонно растет. Мы разместим инструкцию на всех ресурсах проекта для того, чтобы оперативно предостерегать заемщиков и информировать правоохранительные органы. Мы планируем предложить мегарегулятору новый взгляд на защиту прав потребителей финансовых услуг и продвигать концепцию безопасности финансовых продуктов. Одним из таких шагов будет предложение по разработке стандарта качества оказания юридических услуг заемщикам», - заявил Виктор Климов.