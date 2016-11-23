Порой, чтобы стать обладателем собственного жилья, приходится воспользоваться ипотечным кредитом. Это долгосрочный кредит, предоставляемый банками под залог недвижимости: земли, производственных и жилых зданий, помещений, сооружений. Но перед принятием решения стоит хорошенько подумать, хватит ли сил и возможностей для погашения немалых сумм.

Разобраться в расчетах помогают специалисты Управления Росреестра по РТ.

Пункт 1.

Оцените свои риски: разумно подойдите к выбору кредитной программы, узнайте о возможных льготах и выберите удобные способы погашения кредита. Соотнесите стабильность своего дохода и будущие расходы. Помните, что в силу закона вы отвечаете перед кредитором всем своим имуществом и банк сможет забрать вашу квартиру (даже если она у вас единственная). Подумайте о финансовой нагрузке на всю семью, в том числе и на детей, ведь ипотека порой растягивается на десятилетия.

Пункт 2.

Создайте «подушку безопасности»: зарезервируйте сумму, которая облегчит вам финансовое бремя на случай смены работы или иных финансовых затруднений.

Пункт 3.

Соглашайтесь на условия, подходящие лично для вас: выбирайте банк, с которым вы готовы иметь длительные отношения. При выборе кредита внимательно изучите все условия, особенно напечатанные мелким шрифтом. Сопоставьте условия с вашими возможностями. Обратите внимание, что выгода при ипотечном кредите не только в проценте по кредиту, но и в прочих условиях. Сравните условия банков по основным параметрам кредита (банк, ПСК, комиссии, страховки).

Пункт 4.

Полная стоимость ипотечного кредита - это все платежи по кредиту, связанные с его получением, обслуживанием и возвращением. Банк должен отдельно показывать суммы кредита и процентов, но делает это не всегда, особенно при предварительном расчете. Вам нужно определить реальную стоимость кредита - ПСК. ПСК измеряется в процентах и включает в себя:

- проценты, которые вы платите за пользование кредитом;

- комиссии, которые взимает банк за обслуживание этой ссуды;

- стоимость дополнительных услуг, если они связаны с ипотечным кредитом (например: стоимость оценки, стоимость услуг регистратора, стоимость услуг страхования и т. д.).

Узнайте, что именно включено в расчет ПСК. Понять реальные условия и последствия получения кредита - это ваша обязанность как заемщика, а получить подробное и ясное разъяснение непонятных терминов и сложной информации по кредиту - ваше право.

Пункт 5.

Помните: требование банка уплаты комиссий в случае досрочного погашения кредита заемщиком незаконно! Вы вправе вернуть ранее уплаченные комиссии или штрафы за досрочное погашение через суд.

Пункт 6.

Если нет возможности платить по кредиту, в первую очередь обсудите это с банком.

Для начала нужно остановить рост процентов и зафиксировать сумму задолженности. Сделать это можно только в диалоге с банком. При правильном поведении и готовности к сотрудничеству вам легче будет отстоять свои интересы в суде.

Требуйте снижения размера штрафов, пеней, неустойки - это ваше законное право.

Если банк в одностороннем порядке (по собственной инициативе) расторгает договор, это незаконно! Расторжение договора возможно только по соглашению сторон.

Банк имеет право потребовать от заемщика досрочного исполнения обязательств при условиях, указанных в договоре. Эти условия связаны с неисполнением заемщиком своих обязательств по погашению кредита в нужном размере и в установленные сроки.

Пункт 7.

Не хватайтесь за предложение о реструктуризации долга.

В большинстве случаев предложения о реструктуризации долга (рефинансировании кредитов, перекредитовании) кажутся выгодными лишь на первый взгляд. Если вы рассматриваете предложение о реструктуризации долга в другом банке, сделайте запрос в свой банк тоже, сравните условия. Как и в случае с заключением кредитного договора, все детали кроются внутри, и вы сможете выявить их только при внимательном прочтении договора. Знакомьтесь с предложениями банков внимательно, вникайте в суть, взвешивайте риски самостоятельно, обращайтесь за помощью к специалистам другого банка или юристам.

Пункт 8.

Получите и сохраните справку о выполненных перед банком обязательствах в полном объеме: она может понадобиться при получении нового кредита или для корректировки информации в бюро кредитных историй.