В рамках акции АО «Татмедиа» «Подари подписку» популярные республиканские издания теперь будут получать в благотворительной гостинице при ДРКБ и в детском отделении ГАУЗ №18 Казани.

Читать их смогут и дети, и их родители, и персонал организаций, помогающих малышам.

Клуб «Маленькие принцессы Татарстана» и один из продюсерских центров оформили подписку на детские журналы, которые теперь будут доставляться маленьким пациентам ДРКБ, проходящим длительное лечение. Дети живут вместе с родителями в благотворительной гостинице. Девочки, победившие в множестве российских и международных конкурсов, пришли на акцию в нарядных платьях принцесс. Они написали добрые пожелания на специальных игрушках, которые украсят «Елку добрых дел» в фойе АО «Татмедиа».

Интересный и познавательный журнал будут получать теперь сотрудники Центральной городской клинической больницы №18, которые работают в отделении для детей-отказников.

На «Елке добрых дел» появляется все больше игрушек с пожеланиями здоровья и радости. Акция АО «Татмедиа» продолжается, и подарить подписку на интересные и полезные издания тем, кому она нужна, может каждый. Сделать это можно в фойе по адресу: ул. Декабристов, 2 в Казани или в любом почтовом отделении республики.