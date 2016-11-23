Подписная кампания на первое полугодие 2017 года в самом разгаре. В Татарстане сейчас продолжается акция «Подари подписку - 2017». Напомним, она является продолжением другого республиканского проекта «Подпиши родителей. Подпиши близких», который стартовал весной этого года. Обе акции инициированы АО «Татмедиа».

Во время подписной кампании - 2016 депутаты, руководители министерств, предприятий, главы городов, деятели культуры и просто обычные граждане республики оформляли подписку на татарстанские газеты и журналы для своих родных и близких, детских домов, домов-интернатов для престарелых, ветеранов войн. В частности, министр здравоохранения РТ Адель Вафин подписал на газеты «Казанские ведомости» и «Шахри Казан» своих родных. Кроме того, он выписал несколько экземпляров одного из детских журналов для детского отделения городской клинической больницы №18. Художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра РТ, народный артист России

Александр Сладковский оформил подписку на 20 экземпляров газеты «Казанские ведомости» для музыкантов оркестра. Тогда акцию, призванную пробудить у людей интерес к печатным периодическим изданиям, поддержали также премьер-министр РТ Ильдар Халиков, министр образования и науки РТ Энгель Фаттахов, министр связи РТ Роман Шайхутдинов, народный артист Татарстана Салават Фатхетдинов и многие другие известные люди республики.

Акция «Подари подписку - 2017» также набирает обороты. Ее уже поддержала помощник Президента Республики Татарстан Лейла Фазлеева, которая оформила полугодовую подписку на газету «Казанские ведомости» для трех многодетных семей. Председатель совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет», эксперт регионального отделения общероссийского общественного движения «Народный фронт за Россию» в Татарстане Ирина

Волынец подарила полугодовую подписку на газету «Казанские ведомости» Арскому дому-интернату для престарелых и инвалидов. Александр Сладковский принял участие и в подписной кампании - 2017: оформил полугодовую подписку на журнал «Казань» для музыкантов Государственного симфонического оркестра РТ.