Казанские любители зимних видов спорта могут быть спокойны - городская власть позаботилась о том, чтобы им было где покататься на коньках и лыжах. Главное, чтобы погода не подкачала.

На аппаратном совещании в мэрии председатель комитета физкультуры и спорта Светлана Вострикова рассказала, куда горожане могут отправиться за порцией свежего воздуха, здоровья и хорошего настроения.

Всего в Казани этой зимой планируют открыть 19 катков на открытом воздухе. В общей сложности для этого будут подготовлены 3 тысячи пар коньков. Два стадиона - «Ракета» и «Трудовые резервы» - предлагают катки с искусственным льдом.

Здесь можно будет кататься даже при плюсовой температуре.

Любителей коньков ждут и на 9 ледовых аренах, и на стадионах «Тасма», «Локомотив», «Мотор», а также в Центре хоккея на Дубравной. Как и в прошлом году, на Кремлевской набережной откроется ледовая дорожка. Катки будут обустроены у стадиона «Казань-арена» и возле Казанского ипподрома. По последнему адресу организаторы обещают целый сказочный городок с развлечениями на любой вкус. Там будет чем заняться и новичкам, и опытным экстремалам.

Кстати, в 2006 году в Казани было всего 5 пластиковых хоккейных коробок. В этом году в казанских дворах и на пришкольных территориях будет открыто 78 пластиковых коробок. На них традиционно проводятся тренировки подростковых хоккейных клубов, а в свободное от занятий юных хоккеистов время там смогут кататься жители ближайших районов.

Где можно будет кататься на коньках бесплатно? На Кремлевской набережной, если коньки принести с собой. Такое же правило действует и на стадионе «Локомотив», что в Кировском районе. В спортивных комплексах «Триумф» и «Зилант» родителям за малышей до 5 лет платить не надо.

На стадионе «Тасма» бесплатно будут кататься дети до 7 лет. Также вход бесплатный для пенсионеров, но с некоторым ограничением: ежедневно только с 9.00 до 11.00, кроме субботы и воскресенья.

Не надо будет платить за дошколят в спортивном комплексе «Ватан». Правда, сопровождающий взрослый, если он без коньков, обязан будет взять билет.

В Центр хоккея на траве вход будет свободным для всех, у кого есть свои коньки, независимо от возраста. Ледовая арена «Ак Буре» каждое воскресенье предоставит один бесплатный час - с 12.00 до 13.00.

Цена на прокат коньков в Казани варьируется от 50 до 130 рублей в час.