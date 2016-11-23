Столица Татарстана провела у себя без преувеличения грандиознейшее событие - жеребьевку игр Кубка конфедераций по футболу.

Россия впервые примет турнир такого уровня. Состоятся матчи и в Казани - на стадионе Kazan Arena, пройдут они с 17 июня по 2 июля.

Открывал церемонию жеребьевки президент ФИФА Джанни Инфантино, который потряс собравшихся своей пламенной речью: «Казань - регион мира, который преисполнен энергией и любовью к футболу. Здесь в мире и согласии живут люди многих национальностей. Я люблю Казань! Я люблю Татарстан! Для меня фантастически быть здесь!»

Чуть ранее Джанни Инфантино вместе с Ильсуром Метшиным и Виталием Мутко официально дали старт обратному отсчету времени до начала ЧМ-2018 по футболу в России.

Тренеры команд-участниц Кубка конфедераций попрактиковались и в произнесении слов на русском языке, касающихся предстоящих турниров - Кубка конфедераций и ЧМ-2018.

Тренер сборной Германии Йоахим Лев утверждал, что обязательно привезет на турнир сильнейший состав. А вот главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш назвал сборную России фаворитом турнира.

Сама же церемония прошла на редкость слаженно и быстро - Сергей Семак и Елена Исинбаева, наши прославленные атлеты (они станут и послами ЧМ-2018 по футболу в России), аккуратно и споро провели жеребьевку. Как мог помогал им и маскот Волк Забивака. А вот Иван Ургант на церемонию не приехал, и его с успехом заменили Дина Гарипова и Григорий Лепс.

Россия попала в группу А: ее соперниками станут Новая Зеландия, Португалия и Мексика.

В группе В сыграют сборные Германии, Чили, Австралии и чемпион Африки (пока не известен).

В Казани пройдут следующие матчи:

17 июня - Португалия - Мексика

22 июня - Германия - Чили

24 июня - Мексика - Россия

28 июня - матч полуфинальной стадии.