Сегодня на заседании Государственного Совета во втором и третьем чтении был принят законопроект о бюджете Республики Татарстан на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов.

Но не только законотворческой деятельностью занимались в этот день депутаты. В перерывах сессии законодатели приняли участие в республиканской акции «Подари подписку - 2017», призванной обратить внимание на тех, кто не может в силу разных обстоятельств подписаться на любимые издания.

Напомним, эта акция является продолжением проекта «Подпиши родителей. Подпиши близких», стартовавшего весной этого года по инициативе АО «Татмедиа». Тогда участие в ней приняли многие известные люди нашего города и республики.

Сейчас, в разгар подписной кампании, акция «Подари подписку - 2017» набирает обороты. Депутаты Госдумы РФ и Госсовета РТ активно откликнулись на доброе дело, подписав на нашу газету как своих родителей, родственников, так и социальные учреждения республики, где подопечные испытывают острый дефицит в печатном слове.

В числе первых, кто на мероприятии обратил внимание на «Казанские ведомости», был и первый Президент Татарстана, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев. Как известно, Минтимер Шарипович давно является нашим преданным читателем.

Поддержала акцию, оформив полугодовую подписку на нашу газету на первое полугодие 2017 года в адрес родственников и социальных учреждений, и заместитель Председателя Госсовета РТ, председатель Союза журналистов РТ Римма Ратникова. Римма Атласовна рассказала, что каждое утро начинает с чтения прессы, а «Казанские ведомости» остаются ее любимой семейной газетой.

Заместитель Председателя Госсовета РТ, руководитель объединения женщин-депутатов «Мэрхэмэт - Милосердие» Татьяна Ларионова выбрала нашу газету в качестве подарка для своего родственника. Она отметила, что ценит «Казанские ведомости» за профессиональный, компетентный взгляд и доступное освещение многих проблем, которые находят свое отражение на страницах издания.

Секретарь Госсовета РТ, депутат Госсовета РТ Лилия Маврина оформила подписку на "Казанские ведомости" 7 семьям Советского района Казани, депутатом которого она является. Эти семьи, по словам Лилии Мавриной, находятся в настоящее время в непростой жизненной ситуации. В подписной кампании на нашу газету также приняли участие депутат Госдумы РФ Фатих Сибагатуллин, депутаты Госсовета РТ Марат Шагитов, Разиль Валеев, Татьяна Воропаева. Подробности читайте в четверговом номере.