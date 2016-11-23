Замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов подарил подписку на «Казанские ведомости» республиканскому специализированному Дому ребёнка.

Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова выписала своё издание и детский журнал «Салават купере» социальному приюту для детей и подростков Рыбнослободского района «Акчырлак».