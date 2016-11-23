Сегодня в АО «ТАТМЕДИА» перед пресс-конференцией благотворительную подписку на адреса реабилитационного центра «Апрель» и центра реабилитации «Восхождение» оформила министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова.
Замминистра здравоохранения РТ Ильдар Фатихов подарил подписку на «Казанские ведомости» республиканскому специализированному Дому ребёнка.
Главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова выписала своё издание и детский журнал «Салават купере» социальному приюту для детей и подростков Рыбнослободского района «Акчырлак».
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