25 ноября в Казани прошел гала-концерт XXVII Поволжского межвузовского фестиваля дружбы народов, организованный КНИТУ-КХТИ и приуроченный к Международному дню толерантности.

Мероприятие прошло при поддержке Министерства культуры РТ, Министерства образования и науки РТ, Министерства по делам молодежи и спорта РТ, Совета ректоров вузов РТ, Ассамблеи народов Татарстана.

На сцене Дворца культуры химиков выступили более 20 коллективов, представлявших вузы Татарстана, Башкортостана, Удмуртии, Чувашии, Марий Эл и Мордовии. Фестиваль дружбы народов - это ежегодный веселый вихрь танцев и проникновенных мотивов народных песен, пестрая палитра этнических костюмов. Изюминку концерту придают номера иностранных студентов - из Африки, Латинской Америки, европейских стран.

Фестиваль дружбы народов - это аутентичная музыка, лирический вокал, тонкий народный юмор, яркая драматургия и современная режиссура. Финальным номером вечера стала песня «Жить», исполненная сразу всеми участниками концерта. Именно она как нельзя точнее отражает лейтмотив праздника - жить в согласии и мире, наслаждаясь разнообразием культур, творчеством и дружбой.