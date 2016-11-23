Джанни Инфантино дал высокую оценку организации жеребьевки Кубка конфедерации, которая прошла в столице РТ.

Президент FIFA высоко оценил организацию жеребьевки Кубка конфедерации, об этом сообщил мэр Казани на «деловом понедельнике». Инфантино также похвалил Казань и в других аспектах. В частности, он отметил, что столица РТ имеет мощный промышленный потенциал, спортивную инфраструктуру, а также образованных и приветливых людей.

Напомним, что в Казани состоялась жеребьевка Кубка конфедерации, по итогам которой сборная России по футболу попала в группу с Португалией, Новой Зеландией и Мексикой.