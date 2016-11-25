Задача нового помощника Рустама Минниханова – это контроль над вопросами, которые связаны с созданием Болгарской академии и воссозданием Собора Казанской иконы Божьей Матери.
Камиль Исхаков назначен помощником Президента РТ, соответствующие документы были подписаны Рустамом Миннихановым. Новый помощник будет курировать взаимодействие с религиозными организациями. Прежде всего, Исхаков будет контролировать вопросы, связанные с Указом Президента Республики Татарстан от 4 ноября 2015 года №УП-1066 «О создании Болгарской исламской академии и воссоздании Собора Казанской иконы Божьей Матери» в части создания и развития Болгарской исламской академии, сообщает «Татар-информ».
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